En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

5 Kasım Cuma günü, Türkiye ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Girit Adası'nda rutin depremler devam ederken, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi de peş peşe gelen sarsıntılara şahit oldu. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 5 Kasım Cuma 2021 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

5 Kasım Cuma günü, İç Anadolu'da peş peşe sarsıntılar yaşandı. Aksaray'da sabaha karşı 04.10 sularında meydana gelen 2.3'lük depremin ardından, Konya'da da 1.1 oranında sarsıntılar gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 03.01 sularında Van'ın Saray bölgesinde 1.8 oranında bir deprem yaşandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ise 02.26'da, 2.0'lık bir sarsıntıya rastlandı.

Kastamonu ve Sinop'ta da küçük depremler yaşandı.

İŞTE 5 KASIM CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ



