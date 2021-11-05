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  4. En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

05.11.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Kasım Perşembe günü Elazığ'da yaşanan 2.3'lük sarsıntı sonrası, vatandaşlar 5 Kasım Cuma günü nerede deprem olduğu sorusuna yanıt arıyor. 5 Kasım Cuma günü Türkiye'de ve dünya çapında meydana gelen tüm depremler açıklandı. Peki, 5 Kasım 2021 Cumartesi günü nerelerde deprem oldu? İşte yanıtı...

En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

5 Kasım Cuma günü, Türkiye ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Girit Adası'nda rutin depremler devam ederken, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi de peş peşe gelen sarsıntılara şahit oldu. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 5 Kasım Cuma 2021 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

5 Kasım Cuma günü, İç Anadolu'da peş peşe sarsıntılar yaşandı. Aksaray'da sabaha karşı 04.10 sularında meydana gelen 2.3'lük depremin ardından, Konya'da da 1.1 oranında sarsıntılar gerçekleşti.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 03.01 sularında Van'ın Saray bölgesinde 1.8 oranında bir deprem yaşandı.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ise 02.26'da, 2.0'lık bir sarsıntıya rastlandı.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Kastamonu ve Sinop'ta da küçük depremler yaşandı.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İŞTE 5 KASIM CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 5 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...


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deprem kandilli rasathanesi
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