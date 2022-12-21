En uzun gece ne zaman, BUGÜN MÜ? 21 Aralık en uzun gece bugün neler oluyor? İşte kış gündönümü ÖZELLİKLERİ!

Güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesiyle her yıl 21 Aralık'ta kış gündönümü yaşanmakta.Gece gündüz sürelerinin değiştiği 21 Aralık'ta gece gündüz süre değişimi yaşanır. Peki 21 Aralık'ta neler olur, özelliği nedir? İşte kış gündönümüyle ilgili detaylar...

21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

21 Aralık'ın gelmesiyle gece gündüz saatleri pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu sebeple de 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre en uzun geceyi, Güney Yarımküre de en uzun gündüzü yaşar. En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'tan itibaren Kuzey Yarımkürede geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar. Güney Yarımkürede ise tam tersi yaşanır. Kuzey Yarımkürenin en güneyine gittiğinizde hava daha erken kararacak.

Gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelere en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

21 Aralık kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. Bu durum 21 Haziran'a kadar devam eder.

YARIMKÜRELERDE GÜNDÖNÜMÜ EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart'ta ekinoks yaşanır. Gece ve gündüz eşitliği görülür. Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahar başlangıcı yaşanır.

21 Haziran'da yaz gündönümü yaşanır. 21 Haziran yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül'de ise yine gece ve gündüz eşitliği olur. Kuzey yarımkürede yazın bitiş, sonbaharın başlangıç dönemidir. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık ise kış gündönümüdür. Kuzey Yarımkürede günler kısalmaya başlar. Gündüzler kısalır geceler uzar. Kuzey Yarımkürede 21 Aralık'la beraber kış başlar. Güney yarımkürede ise yaz aylarının başlangıcıdır.



