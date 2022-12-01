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En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak?

01.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının gelmesi ile birlikte günlerin ne zaman uzayacağı merak edilmeye başlandı. Gündönümü olayı, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Peki, En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak?

Aralık ayına girmemiz ile birlikte yılda iki kez gerçekleşen gündönümü hakkında araştırmalar da hız kazandı. En uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gündönümleri, astronomik yaz ve kışın başlangıcını işaret eder, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşir. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Güneş’in Oğlak Dönencesi’ne dik yansıdığı 21 Aralık tarihi kış gün dönümü olarak kabul ediliyor. Kuzey yarımküre’de günler uzar, güney yarımküre’de ise kısalır. Bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası olarak kabul görülür.

kış gündönümü

GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

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