En yeni 19 Mayıs mesajları | Patrona, iş arkadaşına resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri

Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Ata'nın Samsuna ayak bastığı "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulusu uyandırdığı ve emperyalizme karşı savaş açtığı önemli bir gündür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.

Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu etkinlik düzenlenemeyen 19 Mayıs bayramında sosyal medya üzerinden günün anlam ve önemine özel mesajlar paylaşılıyor. İşte, en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Yarın yani 19 Mayıs 2020, Kurtuluş Savaşı için ilk adımın atılmasının yani Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü olacak. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli olan bu tarihi resmi bayram olarak da kutluyoruz. İşte Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri...

19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da 101 yıl önce bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı kutlu olsun.