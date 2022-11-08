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30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama nasıl yapılır, kaç yıl üzerinden hesaplanır? 30 yıl üstü çalışan memur ve işçi ne kadar emekli ikramiyesi alır?

08.11.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar çalışma hayatının sonucunda kamu görevlilerine ve çalışanlara armağan niteliğinde emekli ikramiyesi verilir. Emekli ikramiyesi toplu olarak ödenir ve emeklilik hakkı kazandıktan sonra ödemesi sağlanır. Sigorta türüne göre değişiklik gösterebilen emeklilik ikramiyesi kurumlar tarafından ödenir. Peki, 30 yıl üstü çalışmış olan memura ve işçiye ne kadar emekli ikramiyesi verilir, emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama nasıl yapılır, kaç yıl üzerinden hesaplanır? 30 yıl üstü çalışan memur ve işçi ne kadar emekli ikramiyesi alır?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişiler yasaların belirlemiş olduğu süre zarfında çalıştıktan sonra emekli olma hakkı kazanırlar. İş hayatından sonra kişilere ödenen emekli ikramiyesinin günü SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekliliğe göre farklı günlerde gerçekleşir. Çalıştığı kurumdan emekli olan kişilere ödenen bu emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını hesaplamak kişiler tarafından da kolaylıkla yapılabilir. Çalışma yılına ve alınan maaşa göre farklılık gösteren emekli ikramiyesi hesaplaması için önemli unsurlardır. 30 yıl üstü emekli ikramiyesi hesaplama için brüt maaş tutarı ve hizmet yılı toplamı bilinmelidir.

30 yıl üstü çalışan memur ne kadar emekli ikramiyesi alır?

30 yıl üstü çalışan memurun ne kadar emekli ikramiyesi alacağını hesaplayabilmek için ilk önce bilinmesi gereken brüt maaş tutarı ve hizmet yılı toplamıdır. Devlet hizmetinde çalışan memurlar hizmet süreleri ve maaş tutarlarına göre emekli ikramiyesi alır. Örneğin 25 yıl devlet hizmetinde çalışmış olan bir memurun maaşı brüt olarak 1000 TL düşünülürse 1000x25=25.000 tl tutarında emekli ikramiyesi almaya hak kazanır. Maaşlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan çalışanlar hizmet süreleri bitince emekli olabilir. Bunun dışında emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almayı hak kazananların yıl, yaş, ve prim gün sayılarını tamamlamış olmaları gerekir.

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30 yıl üstü çalışan işçi ne kadar emekli ikramiyesi alır?

Emekli olmak için yerine getirilmesi gereken koşullar sağlandığı zaman emekli olanlar, hizmet sürelerinin sonunda emekli ikramiyesi almaya hak kazanır. 30 yıl hizmette bulunmuş olan çalışanların ne kadar emekli ikramiyesi alacakları merak edilen konular arasında yer alır. Emekli ikramiyeleri hizmet süresinin sonunda verilen bir ödül olarak kabul edilir. Kamuda çalışan emekliler bu ödemeyi emekli ikramiyesi alırken özel sektörde çalışan kişiler kıdem tazminatı olarak bu ödemeyi alır.

"30 yıl üstü çalışan işçi ne kadar emekli ikramiyesi alır?" sorusunun cevabı için de bilinmesi gereken çalışma süresi toplamı ve brüt maaş tutarıdır. 4/A ya da 4/B kapsamında çalışan işçilerin emeklilik ikramiyesinin hesaplaması kamu çalışanlarına göre daha farklı hesaplanır. Çalışma süresi toplamı ve brüt maaşa göre emekli ikramiyesi değişiklik gösterebilir. 30 yıl üstü çalışan bir işçinin emekli ikramiyesinde son 10 yıl ve alınan maaş baz alınarak hesaplanır.

Emekli ikramiyesi en fazla kaç yıl üzerinden hesaplanır?

Emekli olan memurlara emekli ikramiyesi ödemek için bir üst sınır bulunmaz. Yapılan hizmete göre emekli ikramiyesi almaya hak kazanan emekliler hizmet sürelerinin her tam yılına karşılık emekli ikramiyesi alır. Örneğin 30 yıl çalışıydıysa 30 yıl, 25 yıl hizmet süresi ise 25 yıl, 40 yıl hizmet süresi ise 40 yıl olarak emekli ikramiyesi alır. Fakat tam yıl olmayan eksik ay sürelerine emekli ikramiyesi ödenmez. Emekli ikramiyesi çalışma hizmetinin her tam yılına karşı ödenir.

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Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
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