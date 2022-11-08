1995, 2002, 2004, 2006, 2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur? Sigorta giriş yılına göre emeklilik tarihi hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilik yaşının hesaplanmasında sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve yasal değişikliklerin olduğu dönemlerdeki sigortalı çalışma süresi önemlidir. Yeni yapılan yasal düzenlemeler sonucunda yaş hesaplamasında 1 gün, 1 yıl fark etmesine sebep olabilmektedir. Sosyal güvenlik reformu ile 1999’dan bu yana emeklilik yaş ve şartları oldukça değişmiş ve kademeli olarak şartlar ağırlaştırılmıştır.

Emeklilik tarihi hesaplama işlemi

Ülkemizde milyonlarca devlet personeli emeklilik yaşı ve dönemiyle alakalı araştırmalar yapıp doğru bir hesaplama ile emeklilik dönemini öğrenmekte. Yasal kanunlar 1999 yılının Eylül ayına kadar kadın çalışanların 38, erkeklerin ise 43 yaşında emekli olmasına olanak tanırken o tarihten sonra şartlar değişmiştir. Emeklilik yaş ve süresi arttırılmıştır. Sigorta giriş tarihiniz ve prim şartları gibi etmenler emeklilik yaşınızı belirlemede etkili kriterler arasında yer alır. 1995 yılında sigorta girişi yapılan kişinin emeklilik yaşı şu şekilde hesaplanabilir:

Kişi eğer 25.05.1994 ila 23.11.1995 arası işe başlamış ise 5750 gün prim yatırması gerekir ve 55 yaşında emekliye ayrılabilir.

İşe başlama tarihi 24.11.1995 ila 23.05.1997 arasında ise 5825 gün prim yatırılır ve 56 yaşında emekliye ayrılabilir.

Emeklilik yaş faktörünü etkileyen cinsiyete göre ise 1995 yılında sigorta girişi yapılmış olan erkeklerde çalışma hayatında 25 yılı tamamlamış olmaları şartı ile 5750 gün prim yatırmaları gerekir. Bu durumda 55 yaşında emekli olabilirler.

Kadınlarda ise meslek hayatında 20 yılı tamamlamış olmak ve 5750 gün prim yatırmak gerekir. Böylece 52 yaşında emekli olabilirler.

1995 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

Sigorta girişi 1995 yılı olan kişilerin emekli olacağı zamanla cinsiyete de bağlı olmak üzere 2 farklı tarih bulunur. Buna göre erkek çalışanların sigortaya başlama tarihi 25 Mayıs 1994 tarihiyle 23 Kasım 1995 arasında olan çalışanlar 25 yılı tamamlayıp 5750 gün prim öderlerse 55 yaşında emekli olabilirler. Kadın çalışanlar ise ilk sigorta tarihi 24 Mayıs 1994 tarihiyle 23 Mayıs 1995 tarihi arasında olanlar 20 yılı tamamlayıp 5825 gün prim ödemeleri sonucunda 52 yaşında emekli olabilirler.

2002 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan kişiler 7000 gün prim ödeyerek 60 yaşını doldurduklarında emekli olmaya hak kazanırlar. Ayrıca 23.05.2002 tarihinden önce kişi 3600 günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olursa 50 yaşında emekli olmaya hak kazanır. 24.05.2002 ile 25.05.2005 yılları arasında bu şartları yerine getiren kişi 52 yaşında emekli olabilirler.

2004 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

Çalışma hayatını sonlandırarak emekli olacak kişilerin emeklilik dönemi yaklaştığında yaptığı ilk işlemlerden biri emeklilik yaşı hesaplamasıdır. Kadın ve erkek devlet personelinin sigorta başlangıç gün, ay ve yılı belirtilerek ödeme yapılacak prim miktarı ve çalışma hayatı sürecini doldurmaları da göz önüne alınarak en doğru hesaplama sonucuna ulaşılabilir. Buna göre 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında ilk sigorta girişi yapılmış olan ve 15 yıllık sigortalı çalışma süresini dolduran kişiler 3600 gün prim ödemiş olma şartı ile 56 yaşında emekliliğe hak kazanır.

2006 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

Sigortalılık tarihinin başlangıcı 9 Eylül 1999 yılıyla 30 Nisan 2008 arasında başlamış kişiler, 7000 gün prim öder ve 60 yaşını tamamlarsa emekli olabilirler. Bu tarihler arasında sigorta girişi başlamış olan kadınlar 4500 gün prim ödeyip 58 yaşını tamamladıklarında ve 25 yıllık bir sigorta girişine sahipse emekli olabilirler. Erkeklerde ise yaş şartı 60'tır.

2008 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

2008 yılından bu yana geçerli olan yasalar sonrasında değişiklik göstermiş olup 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında sigorta girişi yapılmış olan kişilerin emeklilik şartları da farklı olacaktır. 1 Mayıs 2008 den önce işe girenler 7200 prim ödeme ve gün sayısını tamamladıklarında 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır. Ancak 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında ise 7200 prim ödeme süresini tamamlayan kişiler 60 yaşında emekliliğe hak kazanır.



