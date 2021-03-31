Endişelendiren uyarı: İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında Türkiye genelinde İngiltere varyantının hakim olduğunu söyledi. Mutast virüsün 0-9 yaş grubuna daha fazla bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Böyle bir söylem var ama özellikle İngiltere varyantı tüm yaşlardaki insanlara çok daha çabuk ve kolay bulaşıyor. Bazen sosyal mesafeyi ayarlamaksızın, bazen maskesiz yakın olabildiğinden İngiltere mutasyonunun çocuklar arasında dolaşımı daha sık olabiliyor. Şu anda ülkemizde İngiltere mutasyonu, İngiltere varyantı hakim konuma geçmiş durumda. Bu nedenle tüm yaş grupları için bu riski söyleyebiliriz. Hastalığın ağır geçirilmesi konusunda ise henüz elimizde yeterli veri olmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

'30 BİN GÜNLÜK OLGU SAYISINA GİRİYORUZ'

Vaka sayılarının günlük 30 bin civarına ulaştığını kaydeden Ertuğrul, "Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz. Bu bizim için çok büyük bir risk. Buna bir de İngiltere varyantının yaygın olmasını da eklersek, Ramazan'a kadar geçecek sürede biran önce bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler acil olarak alınmalı. Aksi takdirde olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak. Bence biran önce bazı önlemler alınmalı. Bunun içerisine ciddi karantina önlemleri de dahil edilebilmeli. Bizler hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak sağlık penceresinden baktığımızda son dönemde hasta yükümüzün arttığını, hastanede yatan hasta sayımızın ve yoğun bakımda yatan hasta sayımızın arttığını söylemem gerekiyor. Bu şekilde Ramazan'a girmemiz durumunda, Ramazan ayı bizim için çok da hayırlı olmayabilir" diye konuştu.