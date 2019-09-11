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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2019 06:51 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.   Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 14 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem

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