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Endonezya’da batan denizaltıdaki mürettebatın “Elveda” şarkısını söylediği görüntüler ortaya çıktı

26.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Endonezya’da batan denizaltıdaki mürettebatın “Elveda” şarkısını söylediği görüntüler ortaya çıktı

Endonezya’da 21 Nisan’da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan KRI Nanggala-402 denizaltısında hayatını kaybeden askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntülerini yayınladı. Gitar eşliğinde "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyleyen askerlerin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

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Bali açıklarında kaybolan denizaltının 4 gün sonra enkazına ulaşılmış ve 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, ABD, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.

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