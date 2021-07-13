Endonezya’da günlük vaka sayısında rekor! Bir ay öncesine göre 7 kat arttı

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, sağlık sistemini çökme noktasına getiren son derece bulaşıcı Delta mutasyonunun yol açtığı yeni dalgayla mücadele ediyor.

Channel News Asia’daki habere göre, ülkede 24 saatte 47 bin 899 yeni vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 864 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 2 milyon 615 bin 529’a yükselirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 219’a çıktı.

Günlük vaka sayısının son 10 günde 6 kez en üst seviyelere kırdığı Endonezya'da, Kovid-19 vakalarının bir ay öncesine kıyasla 7 kat arttığı bildirildi.

Endonezya, Güneydoğu Asya’da en fazla vaka sayısının görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Cakarta ve Batı Java da dahil olmak üzere 9 kenttin hastane yataklarında doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu kaydedildi.

BOŞ YATAK OLMADIĞI İÇİN GERİ ÇEVRİLİYORLAR

Ülkede salgına dair verileri derleyen bağımsız araştırma grubu Lapor Covid-19, hastanede boş yatak olmaması nedeniyle geri çevrilen en az 453 koronavirüs hastasının evde karantinadayken hayatını kaybettiğini belirtti.

"2 BİN TONA ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Budi Gunadai Sadikin, yoğun nüfuslu Java Adasının bazı bölgelerinde hastanelerin dolup taşmasıyla tıbbi oksijen talebinin üretim kapasitesini aştığını belirtti. Meclis oturumunda konuşan Budi, "Önemli bir artış oldu. Eskiden 400 ton olan şimdi 2 bin tona çıktı" dedi. (AA/İHA)



