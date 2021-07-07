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Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor! Halk paniğe kapıldı

07.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 379 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırılırken, toplam vaka sayısı da 2 milyon 379 bin 397’ye ulaştı.

Endonezya’da günlük vaka sayısında yeni rekor! Halk paniğe kapıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Endonezya’da günlük vaka sayısındaki keskin artış devam ediyor.

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SALGININ BAŞLANGICINDAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son 24 saatte 34 bin 379 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı da 2 milyon 379 bin 397’ye ulaştı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Son 24 saatte bin 40 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 62 bin 908 oldu. Bir günde 14 bin 835 kişinin virüsü yenerek iyileşmesi ile salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 1 milyon 973 bin 388’e ulaştı. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün ülkenin 34 eyaletinin tamamına yayıldığı duyuruldu.

HALK PANİĞE KAPILDI

Oksijen yetersizliğinin ciddi boyutlara ulaştığı ülkede, Endonezya İş Rekabeti Denetleme Komisyonu’nun (KPPU) sürdürdüğü denetimler sonucunda oksijen fiyatlarında keskin bir artış olduğu belirlendi.

Ülkedeki oksijen tedarikçileri ise oksijen tüplerine yönelik talebin sadece hastalardan değil, panik yapan halk ve karantinaya alınan kişilerden de geldiğini vurguladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Endonezya
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