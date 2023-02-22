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Endonezya'da korkunç olay! Şelaleye giren ailenin üzerine ağaç düştü: Ölü ve yaralılar var

22.02.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da doğa gezisi sırasında şelaleye giren bir ailenin üzerine, bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle nehirde sürüklenen bir ağaç düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Endonezya'da korkunç olay! Şelaleye giren ailenin üzerine ağaç düştü: Ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Java eyaletinde yer alan Sedudo Şelalesi’nde 14 Şubat'ta doğa gezisi sırasında serinlemek için suya giren bir ailenin üzerine toprak kayması sonucu ağaç düştü.

Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, trajik kazada aile üyelerinden 49 yaşındaki Agus Setiawan’ın hayatını kaybettiği, diğer 4 aile üyesinin ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın yaşandığı şelale ziyarete kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anının kaydedilen görüntülerde, şelalenin altında suya girdikleri sırada aile üyelerinin üzerinde bir anda toprak parçaları ve ağacın düştüğü görüldü. (İHA)

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Endonezya şelale

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