Endonezya'da yağma başladı!

Kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalanırken, afetten etkilenen Donggala ve Palu'da yakıt sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Bu durum da benzini biten yardım konvoylarının yolda mahsur kalmasına sebep oluyor. İşte zor koşullarda yaşamını sürdüren deprem bölgesinde yaşanan son gelişmeler...

1 / 26 Deprem bölgesinden peş peşe son dakika haberleri geliyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 234'e çıktığını açıkladı.

2 / 26 BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin ise geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

3 / 26 YARDIMLAR YAĞMALANIYOR Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi.

4 / 26 Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

5 / 26 Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu Pasang Kayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polis eskortluğunda afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

6 / 26 Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz." dedi.

7 / 26 Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini kaydetti.

8 / 26 Yağmaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Donggala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

9 / 26 Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

10 / 26 YAKIT SIKINTISI YAŞANIYOR Donggala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

11 / 26 Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçların yolda mahsur kaldı.

12 / 26 Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

13 / 26 Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

14 / 26 Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

15 / 26 Endonezya'da bu yıl Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

16 / 26 "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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