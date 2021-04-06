HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'da yeni koronavirüs mutasyonu

Endonezya'da yeni koronavirüs mutasyonu

06.04.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı uygulamaları devam ederken, ortaya çıkan koronavirüs mutasyonları endişe verici hale geliyor. Endonezya'da yeni bir koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı.

Endonezya'da yeni koronavirüs mutasyonu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı uygulamaları devam ederken, ortaya çıkan korona virüs mutasyonları endişe verici hale geliyor.

İngiltere, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Endonezya'da "Eek" isimli yeni korona virüs mutasyonu ortaya çıktı. Eek mutasyonu, diğer mutasyonlarla aynı özellikleri taşırken korona virüs aşısının koruyuculuğunu azalttığı belirtildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi, "Mutasyon tek bir vakada görüldü. Mutasyonlu virüs yakın temastaki kişilere bulaşmadı. Endonezya'da bulunan aşılar mutasyona karşı koruma sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tıbbi moleküler biyoloji ve biyoteknoloji uzamanı ve Eijkman Enstitüsü'nde Araştırma Müdür Yardımcısı Herawati Sudoyo ise, aşıların mutasyona karışı koruma kabiliyetinin tam olarak henüz belirlenmediğini söyledi.

Endonezya'da toplam koronavirüs vaka sayısı bir milyon 542 bin 516'ya, can kaybı sayısı ise 41 bin 977'ye yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Mars'ta gökkuşağı mı var?Mars'ta gökkuşağı mı var?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Kritik zirvenin ardından AB'den ilk açıklama!

Kritik zirvenin ardından AB'den ilk açıklama!

Utah'ta babalar artık hamilelerin sağlık masraflarının yarısını ödemek zorunda

Babalar artık hamilelerin masraflarının yarısını ödemek zorunda

Mars'ta gökkuşağı mı var?

Mars'ta gökkuşağı mı var?

DSÖ'den ilginç açıklama: Tavsiye etmiyoruz!

DSÖ'den ilginç açıklama: Tavsiye etmiyoruz!

Dubai'de gökyüzünde iftar açmanın bedeli 18 bin dolar

Gökyüzünde iftar açmanın bedeli 18 bin dolar

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi: ''En büyük destekçim eşim''

Ayak fotoğraflarını sattı, faturalarını ödedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.