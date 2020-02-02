Endonezya'da Dünya Başörtüsü Günü kutlandı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü'nü kutladı.

Başkent Cakarta’nın güney bölgesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, insanlar arasında dayanışma ve saygının önemi vurgulandı, dünya genelinde toplumun her alanında başörtülü kadınların rahat hareket edebilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplumun farklı kesimlerinden kadınların birbirlerine olan desteğin önemine işaret edilen etkinlikte, ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığının da temel insan hakları sorunu olduğu belirtildi.

Dünya Başörtüsü Günü etkinliğinin Endonezya temsilcisi 29 yaşındaki Caesaria Apriliani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların toplum önünde ifade yeteneklerinin geliştirilmesinin bu yılki etkinliklerinin ana amacı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe ilk kez katıldığını söyleyen 26 yaşındaki Livia Maradita, ''Etkinliğin amacını öğrenmek, hem yeni arkadaşlıklar edinmek hem de paylaşılacak bilgilerden faydalanmak amacıyla buraya geldim.'' diye konuştu.

Nazma Khan’ın girişimiyle her 1 Şubat’ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70’ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.

