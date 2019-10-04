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Endonezya'da geçen ay 924 deprem meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Endonezya'da geçen ay 924 deprem meydana geldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, eylül ayında 924 deprem kaydedildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) Deprem Bilgi ve Tsunami Uyarı Merkezi Başkanı Daryono, geçen ay boyunca 29'u 5 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere 924 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Daryono, bu depremler arasında sadece Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Ambon'daki depremde, 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

- Geçen yıl 11 bin 577 deprem meydana geldi

Deprem sayısının her yıl giderek arttığı, geçen yıl 11 bin 577 depremin meydana geldiği Endonezya'da, 2013 ile 2018 arasında 38 bin 354 deprem yaşandı.

Öte yandan, Sulawesi Adası'nda, 28 Eylül 2018'de Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, yıl boyunca sıklıkla deprem yaşanmasına rağmen, altyapı önlemleri ve deprem sonrası hazırlıklar konusunda yeterli önlemlerin alınmadığı dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Daryono deprem Endonezya Eylül

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