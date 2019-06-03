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Endonezya'da trafik kazalarında 61 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

Endonezya'da trafik kazalarında 61 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafikte yoğunluğun başlamasıyla meydana gelen kazalarda 61 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke genelinde trafikte bayram yoğunluğunun başladığı 29 Mayıs'tan bu yana 284 trafik kazası yaşandı.

Yetkililer, kazalarda şu ana kadar 61 kişinin öldüğünü, 331 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkede, geçen yıl bayram tatilinde meydana gelen bin 559 trafik kazasında 346 kişi yaşamını yitirmişti.

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bayram yoğunluğu can kaybı Endonezya trafik kazası

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