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Endonezya'nın ilk kadın meclis başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

Endonezya'nın ilk kadın meclis başkanı seçildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da ilk kez bir kadın, oy birliği ile meclis başkanlığına getirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eski İnsani Gelişme ve Kültürel İşler Koordinasyon Bakanı Puan Maharani, mecliste gerçekleşen kapalı oturumda, 9 partinin oy birliği ile ülkenin ilk kadın meclis başkanı seçildi.

2014’ten bu yana üstlendiği bakanlık görevinden milletvekilliği nedeniyle istifa eden Maharani, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) Orta Cava eyaleti 5’inci bölgeden milletvekili seçilmişti.

Endonezya'nın eski Devlet Başkanı ve şu anda da PDI-P Partisi Başkanı Megawati Sukarnoputri’nin kızı olan 46 yaşındaki Maharani, 2006 yılında siyasete atıldı.

Maharani, ülkede 17 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde meclise girmeye hak kazanmıştı.

Endonezya’da 2019-2024 döneminde görev yapacak 575 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri, bugün yemin ederek görevlerine başladı.

Ülkede 16 partinin yer aldığı milletvekili seçiminde, 9 parti yüzde 4 barajını aşarak Temsilciler Meclisine (DPR) girmeye hak kazanmıştı.

Bu arada seçimde, yeniden başkan olan Devlet Başkanı Joko Widodo da 20 Ekim'de düzenlenecek törenle ikinci dönemine başlayacak.

Kurulumuna ilişkin görüşmeleri devam eden yeni kabinenin de ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

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