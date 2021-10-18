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Endoskopik kaş kaldırma ameliyatının avantajları nelerdir, nasıl uygulanır?

18.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı, kaşları kaldıran, yüzün üst kısmını gençleştiren cerrahi işlemin, son teknoloji uygulamalarla gerçekleştirilmesidir. Alın germe olarak da adlandırılabilen kaş kaldırmaya endoskopik yaklaşımın birçok avantajı bulunur. Bunlardan biri de doğal olmayan görünüm riskinin ortadan kalkmasıdır. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, endoskopik kaş kaldırma ameliyatını sizler için anlattı.

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatının avantajları nelerdir, nasıl uygulanır?

Genç bir alında veya şakak derisinde sarkma olmaz. Dinlenirken alın düz olmalı ve kaşlar arasında çatık çizgiler olmamalıdır. Kaş, yörüngenin (göz yuvası) biraz üzerinde oturmalı ve kaşın kuyruğu, en dış kısmından tekrar hafifçe düşmeden önce, iç kısımdan biraz daha yükseğe oturmalıdır.

KAŞ KALDIRMANIN FAYDALARI

Yüz yaşlandıkça sarkar; bu prensip boyun, yanaklar ve tabii ki kaş ve alın bölgesi için geçerlidir. Kaş/alın yaşlanmasının başlıca belirtileri alında çoklu yatay kırışıklıklar, kaşlar arasında çoklu dikey kırışıklıklar, düşük ve göz kapaklarının üzerinde fazla deri görünümüne neden olan kaşlar, güzel kavisli kaşlar yerine düz veya aşağı ve dışa doğru eğimli kaşlardır.

Endoskopik kaş kaldırma, alnı ve kaşı pürüzsüz, doğal olarak yükseltilmiş bir konuma getirmek için yaşlanma belirtilerini düzeltmeyi amaçlar. Genel olarak, hastaların sağlıklı ve nispeten formda olmalıdır. Sigara içenlerin ameliyattan en az iki hafta önce bırakmalarını ve ameliyattan sonra en az 4 hafta tekrar başlamamaları önerilir.

KAŞ KALDIRMA AMELİYATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Üst göz kapaklarının ve kaşın yaşlanması sıklıkla birlikte gerçekleşir; bu kombinasyon sinerjik olarak göz çevresindeki görünümü kötüleştirir. Endoskopik kaş kaldırma, blefaroplasti, yüz germe ya da burun estetiği ile birlikte, optimal estetik iyileştirme için sıklıkla aynı anda gerçekleştirilebilir.

ENDOSKOPİK KAŞ KALDIRMA

Endoskopik yaklaşım, geleneksel (açık) kaş kaldırma ile karşılaştırıldığında minimal kesilere, daha az riske ve daha kısa iyileşme süresine izin veren gelişmiş bir alın germe yöntemidir. Kesik içeren tüm cerrahi prosedürler yara(lar) yaratır. Yara izlerinin görünümünü en aza indirmek için kesileri göze çarpmayacak şekilde yerleştirmek ve kesileri dikkatli bir şekilde kapatmak plastik cerrahın görevidir.
Endoskopik yaklaşımın açık yaklaşıma göre en büyük avantajlarından biri insizyonların uzunluğudur. Koronal (geleneksel) teknik, başın üstünden kulaktan kulağa bir kesi yapmak anlamına gelirken, endoskopik yaklaşım, her biri tipik olarak 2-3 cm uzunluğunda 3-5 kesi gerektirir. Saçlı saç derisinin içinde gizlenirler. Bu yara izleri iyi iyileşme eğilimindedir ve saçınızın varlığı ile yeterli iyileşme gerçekleştikten sonra görülmesi zordur.

Endoskopik kaş/alın germe prosedürü sedasyon anestezisi veya genel anestezi altında yapılabilir. İşlemden sonra bir gece kalmanıza gerek yoktur. Saç çizgisinin arkasında merkezi olarak üç küçük kesi yapılır, her şakakta başka bir küçük kesi yapılır. Bu küçük kesilerden endoskopik aletler cilt altına yerleştirilir. Alın derisi daha sonra doğal olarak konumlandırılmış bir kaş kemeri elde etmek için yükseltilir, lateral kaşın kaldırılmasına vurgu yapılır. Kaldırma ayrıca lateral periorbital bölgedeki gevşek cildi en aza indirmek için şakak çevresindeki cildi yükseltir. Alın pozisyonu özel dikişlerle sabitlenir ve endoskop kesileri kapatılır. Hafif bir pansuman yerleştirilir, anesteziden nazikçe uyandırılır.

AMELİYATTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yemek yapmak, televizyon izlemek, kitap okumak gibi yorucu olmayan aktiviteler yapılabilir. Göz çevresinde morarma ve şişlik olabilir. Bazı hastalar ilk 24 saat boyunca hafif mide bulantısı yaşayabilir. Ameliyattan 2 hafta sonra hafif egzersize (örneğin yürüme) izin verilir. Yorucu aktivitelere (ağırlık kaldırma, spor, aerobik, koşu, yoga, pilates vb.) genellikle ameliyattan 4-6 hafta sonra başlanabilir. Tam olarak ideal şeklini alması 6 ay kadar sürer.

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