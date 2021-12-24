Enerji tasarrufuna önem verenlerin göz atması gereken yüksek enerji sınıfına sahip ev aletleri ve beyaz eşyalar

Enerji tasarrufu hem bütçe hem doğanın geleceği için dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri. Enerji tasarrufu için beyaz eşya satın alırken ilk kriteriniz enerji verimliliği olmalı. Bunu ürünlerin etiketlerinde yazan değerlere bakarak anlayabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz yüksek enerji verimliliği sağlayan beyaz eşya ve ev aletlerini incelemek ve satın almak isterseniz gelin, listeye birlikte göz atalım.

1. Siemens Elektrikli Süpürge ile üstün temizlik

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Klasik bir tasarıma sahip olan Siemens Elektrikli Süpürge, üstün performansıyla şaşırtıyor. 600 watt çalışma gücü olmasına rağmen 2200 watt performansı gösteren ürün, tüm zeminlerde başarılı bir temizliğe imkan tanıyor. Üstelik aparat yönünden de oldukça zengin. Zemin, rulo, döşeme ve derz başlığı gibi farklı parçaları bulunuyor. Toz torbalı bir ürün olmasına rağmen torbanın kapasitesi dolsa bile aynı performansı devam ettiriyor. Ayrıca geniş kapasitesi sayesinde sık sık torba değişmeniz gerekmiyor. Hijyen filtresi dışarıya kötü havanın çıkmasını engelliyor. Böylece alerjen riskini ortadan kaldırmış oluyor.

Yüksek enerji verimliliğiyle tasarruf sağlayan Siemens Elektrikli Süpürge’yi buradan satın alabilirsiniz.

2. Miele kalitesiyle tanışın

Kaliteli ve uzun ömürlü bir çamaşır makinesi mi arıyorsunuz? Öyleyse Miele Çamaşır Makinesi’yle tanışmanızı öneriyoruz. Petek dokumalı kazana sahip olan ürün, tek seferde 7 kg'a kadar çamaşır yıkayabiliyor. Akıllı yıkama özelliği sayesinde kazanda bulunan çamaşır miktarını algılıyor ve yıkama sürecini ona göre planlıyor. Bu yönüyle enerji ve su tüketimi açısından oldukça tasarruflu olduğunu söylemek mümkün. Aşınmaya karşı dayanıklı ProfiEco motoru, makineyi uzun yıllar kullanmanıza imkan veriyor. Ürünün kolay bir kontrol paneli bulunuyor.

Miele Çamaşır Makinesi'ni buradan inceleyebilirsiniz.

3. Mitsubishi Klima’yla konforlu günler sizi bekliyor

Düşük enerji tüketimine sahip ürünlerden biri de Mitsubishi Klima. Eğer bir klimanız yoksa bunaltıcı sıcaklar eziyet olabilir. Mitsubishi Klima, yazın sıcaklardan korurken kışın ise evinizi sıcacık tutar. Duvara monte edilen tasarımı sayesinde evinizde yer kaplamaz. Uzaktan kumandayı kullanarak gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Zamanlama ayarı sayesinde çalışma süresini kendiniz belirleyebilirsiniz. Klima, 4 yönlü otomatik hava salınımı özelliğine sahip. Böylece bulunduğu ortamı eşit bir şekilde ısıtıp soğutur. Dış ünitesi soğuk havalardan olumsuz yönde etkilenmez. Buz çözme fonksiyonu devreye girerek klimanın ömrünü uzatır.

Mitsubishi Klima’ya linke tıklayarak sahip olabilirsiniz.

4. Mini olmasına bakmayın harika işler çıkarıyor!

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Mikrodalga fırın, genel olarak yemek ısıtma amacıyla kullanılan bir ürün. Ancak mikrodalga fırınla lezzetli birçok tarif hazırlamak da mümkün. Minimal boyutuyla az yer kaplayan Tefal Mikrodalga Fırın, maksimum 230 derece sıcaklıkta pişirme özelliğine sahip. Hem fan hem ısıtma fonksiyonuyla çalışan fırın, sıcaklığın eşit bir şekilde dağılmasını sağlar. Böylece yemekleriniz kısa bir sürede servise hazır hale gelir. Soğuk yemeklerinizi ısıtmak için de oldukça ideal olduğunu belirtelim.

Retro tasarımıyla şık bir görünüm yakalayan mikrodalga fırını satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Kalabalık yemeklerin keyfini çıkarın

Her ne kadar arkadaşlarla geçirilen bir akşam yemeği keyifli olsa da sonrasında ortaya çıkan bulaşıklar keyfinizi kaçırabilir. Hemen üzülmeyin, Electrolux Bulaşık Makinesi’yle işler kısa sürede halledilir. XXL geniş iç hacme sahip olan ürün, standart bulaşık makinelerine göre daha avantajlı. 13 kişilik bulaşık malzemelerinin tümünü tek seferde yıkayabilir. Aynı zamanda Flexiwash özelliğine sahip olan makine, iki bölmede farklı yıkama yapabilir. Bir yıkamada 9-11 lt arasında su tüketimi yapan makinenin metalik rengiyle mutfağınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

6 programa sahip olan bulaşık makinesine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Çamaşır asma derdine son!

Kurutma makinelerinin kullanımı son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Birçok yönden avantajının olmasının yanı sıra çamaşır asma derdini ortada kaldırması da büyük bir kolaylık. Önerimiz, yüksek enerji verimliliğiyle ön plana çıkan LG Kurutma Makinesi. Düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisiyle donatılan ürün, çamaşırlarınıza zarar vermeden kurutur ve kumaş çekme oranını en aza indirir. Kurutma sensörü çamaşırlarınız için ideal kurutma ayarını otomatik olarak yapar. Böylece kumaşlarınızın yıpranmasını engeller. LG Kurutma Makinesi’nin en önemli özelliklerinden birinin de alerjenleri %99,9 oranında azaltması olduğunu söyleyebiliriz. Böylece tozdan kaynaklanan alerjik rahatsızlıklara davetiye çıkarmamış olursunuz. Bu yönüyle bebeğiniz için de oldukça güvenli.

Wi-Fi kontrollü kurutma makinesini buradan satın alabilirsiniz.

7. Altus Ocaklı Fırın ile yemek pişirmek çok daha kolay

Son zamanlarda ankastre set ürünler mutfaklarda yerini almış olsa da ocaklı fırınların kullanımı da bir hayli yaygın. Mutfağınız ankastre için uygun değilse Altus Ocaklı Fırın harika bir fikir olabilir. Ayrıca fırın ve ocağın bir arada olması, yer açısından da oldukça avantaj sağlar. 4 gözlü ocağı doğalgazla çalışan ürünün fırını, 60-80 litre hacme sahip. 8 farklı pişirme fonksiyonu var. Fiyatına göre oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Kekten ızgaraya tüm tariflerinizi kolayca pişirebilirsiniz. Üstelik gaz kesme emniyeti, ocağın kendiliğinden sönmesi halinde gazı keserek güvenli bir kullanım sağlar.

Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

8. Anneniz, Thomas Elektrikli Süpürge’ye bayılacak!

Anneniz için kaliteli ve kompakt bir elektrikli süpürge almak isterseniz sizi buraya alalım. Thomas Elektrikli Süpürge, Yüksek enerji sınıfında yer alan bir ürün. Maksimum 2200 watt çalışma gücüne sahip. Vakumlu temizleme ve hava filtresi sayesinde tüm kirleri torbaya hapsederek kirli havanın dışarı çıkmasını engeller. 8 metre uzunluğundaki kablosu, geniş alanda süpürme işlemi yapmaya imkan sağlar. Otomatik geri çekme özelliği sayesinde kablo, saniyeler içine yuvasına geri döner. Toz haznesindeki gösterge üzerinden doluluk oranını takip ederek gerektiğinde değiştirebilirsiniz.

Thomas Elektrikli Süpürge’yi satın almak için bu linke tıklayın.

9. Miele Buzdolabı ile gıdalarınız ilk günkü tazeliğini korur

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Tazeliğini kaybetmeden gıdaları saklamak için kaliteli bir buzdolabı şart. Miele Buzdolabı, PerfectFresh Pro teknolojisiyle gıdalarınızın ilk günkü tazeliğini korumasını sağlar. Et ve balık gibi yiyecekleri dondurmadan muhafaza etmek isterseniz 0 - 3 derece aralığında güvenle saklayabilirsiniz. Çekmecede yer alan ideal nem ayarı, meyve ve sebzelerin tazeliğini korumayı kolaylaştırır. LED aydınlatması sayesinde buzdolabında aradığınız her şeyi kolayca bulabilirsiniz. Nofrost özelliği, gıdaların buzlanmasını engelleyerek hem yiyecekleri hem buzdolabınızı korur. Miele Buzdolabı’nın sessiz çalışan bir tasarıma sahip olduğunu da unutmadan hatırlatalım.

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10. Electrolux Çamaşır Makinesi ile çamaşırlarınız hijyene kavuşur

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Electrolux Çamaşır Makinesi ile çamaşırlarınızın çok daha hijyenik olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? Anti Alerji Buharlı Yıkama programı, çamaşırlarınızı yüksek ısıda yıkarken durulamayı bile sıcak suyla yapar. Böylece alerjen riskini en aza indirmiş olur. XXL hacimli tamburu, 9 kg’a kadar çamaşır yıkama kapasitesine sahip. Sıkma hızı maksimum 1400 devir olan makine, yük algılama sensörü sayesinde enerji tüketimini azaltır. Ayrıca makinenin ön yıkama, ekstra durulama ve ekstra yumuşak fonksiyonu da var.

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