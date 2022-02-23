Enerjiniz hiç bitmesin! Gezegende daha faydalısı yok: Süper sağlıklı 50 besin!

Beslenme alışkanlığınızı gözden geçirmenin tam zamanı. Hem sağlıklı beslenip hem de fit bir görünüme kavuşmak istiyorsanız sizin için gezendeki en faydalı besinleri ve faydalarını bir araya getirdik. Süper sağlıklı 50 besin arasından şimdiye kadar tadına bakmadığınız varsa artık zamanı geldi. Hep zinde ve enerji dolu kalmak için bu gıdalardan birkaçını mutlaka tüketmelisiniz.

Bu besinlerden birkaçını günlük yeme rutininize ekleyerek kendinize büyük bir fayda sağlayabilirsiniz. 50 süper sağlıklı besinlerin birçoğu sadece harika bir atıştırmalık değil aynı zamanda vitamin ve antioksidanlarla doludur. Bazıları kilo vermenize bile yardımcı olabilir!

1. ELMA

Elmalar lif, C vitamini ve çok sayıda antioksidan bakımından zengindir. Çok doyurucudurlar ve öğünler arasında acıkırsanız mükemmel bir kurtarıcıdır.

2. AVOKADO

Diğer meyvelerden farklı olarak sağlıklı yağlarla dolu olan Avokado, sadece lezzetli değil aynı zamanda lif, potasyum ve C vitamini açısından da zengindir.

3. MUZ

Muz, dünyanın en iyi potasyum kaynakları arasındadır. Ayrıca B6 vitamini ve lif bakımından da zengindir. Mükemmel lezzeti sayesinde 7’den 70’e herkes muza bayılır.

4. YABAN MERSİNİ

Yaban mersini mükemmel lezzeti dışında dünyadaki en güçlü antioksidan kaynakları arasındadır.

5. PORTAKAL

Portakallar, C vitamini içeriği ile ünlüdür. Dahası, lif ve antioksidanlar bakımından yüksektirler.

6. ÇİLEK

Çilekler son derece besleyicidir ve hem karbonhidrat hem de kalori bakımından düşüktür. C vitamini, lif ve manganez yüklüdürler ve tartışmasız var olan en lezzetli yiyecekler arasındadırlar.

DİĞER SAĞLIKLI MEYVELER

Diğer sağlıklı meyveler arasında kiraz, üzüm, greyfurt, kivi, limon, mango, kavun, zeytin, şeftali, armut, ananas, erik ve ahududu bulunur.

7. YUMURTA

Yumurtalar gezegendeki en besleyici yiyecekler arasındadır. Daha önce kolesterolü yükselttiğine inanıldığı için fazla yenmesine mesafeli bakılıyordu. Ancak yeni yapılan araştırmalar sonrasında yumurta tamamen güvenli, sağlıklı ve besleyici gıdalar arasında yerini aldı.

8. YAĞSIZ SIĞIR ETİ

Yağsız sığır eti, ölçülü tüketildiğinde en iyi protein kaynakları arasındadır.

9. TAVUK GÖĞSÜ

Tavuk göğsü yağ ve kalori bakımından düşüktür, ancak protein açısından son derece yüksektir. Birçok besin için harika bir kaynaktır. Yine, çok fazla karbonhidrat yemiyorsanız, daha yağlı tavuk parçaları yemekten çekinmeyin.

10. KUZU ETİ

Kuzular genellikle otla beslenir ve etleri omega-3 yağ asitlerinde yüksek olma eğilimindedir.

11. BADEM

Badem; E vitamini, antioksidanlar, magnezyum ve lif yüklü popüler bir kuruyemiştir. Araştırmalar, bademlerin kilo kaybına katkıda bulunabileceğini ve metabolik sağlığı iyileştirebileceğini gösteriyor.

12. CHIA TOHUMLARI

Chia tohumları gezegendeki en besleyici gıdalar arasındadır. Önemli miktarda magnezyum, lif, manganez, kalsiyum ve diğer çeşitli besinleri içerir.

13. HİNDİSTAN CEVİZİ

Hindistan cevizi, orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) adı verilen lif ve güçlü yağ asitleri ile doludur

14. MAKADEMYA FISTIĞI

Macadamia fıstığı çok lezzetlidir. Diğer kuruyemişlerin çoğundan tekli doymamış yağlarda çok daha yüksektir ve omega-6 yağ asitlerinde daha düşüktür.

15. CEVİZ

Ceviz son derece besleyicidir ve lif ve çeşitli vitamin ve minerallerle yüklüdür.

16. BREZİLYA FISTIĞI

Brezilya fıstığı pürüzsüz, tereyağlı bir dokuya sahiptir. Özellikle tiroidler için çok faydalıdır. Ve en önemlisi; en en iyi selenyum kaynaklarından biridir.

17. KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, buruk tadıyla herkesin damak zevkine hitap etmez. Ancak, kalorisi çok düşük, doyurucu ve K vitamini yüklüdür.

18. DOLMALIK BİBER

Rengarenk dolmalık biberler çok lezzetlidir. Dolmalık biber harika bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır.

19. BROKOLİ

Brokoli hem çiğ hem de pişmiş olarak harika tadı olan turpgillerden bir sebzedir. Mükemmel bir lif ve C ve K vitamini kaynağıdır ve diğer sebzelerle karşılaştırıldığında yeterli miktarda protein içerir.

20. HAVUÇ

Havuç popüler bir kök sebzedir. Lif ve K vitamini gibi besinlerle yüklüdürler.

Havuç aynı zamanda çok sayıda faydası olan karoten antioksidanları açısından da oldukça zengindir.

21. KARNABAHAR

Karnabahar çok yönlü turpgillerden bir sebzedir. Çok sayıda sağlıklı yemek yapmak için kullanılabilir ve aynı zamanda kendi başına da lezzetlidir.

22. SALATALIK

Salatalık dünyanın en popüler sebzelerinden biridir. Çoğunlukla sudan oluşan hem karbonhidrat hem de kalori bakımından çok düşüktürler. Bununla birlikte, K vitamini de dahil olmak üzere küçük miktarlarda bir dizi besin içerirler.

23. SARIMSAK

Sarımsak inanılmaz derecede sağlıklıdır. Gelişmiş bağışıklık fonksiyonu da dahil olmak üzere güçlü biyolojik etkilere sahip biyoaktif organosülfür bileşikleri içerir. Doğal antibiyotik olarak anılan sarımsak hergün yendiğinde vücuda inanılmaz etkiler sağlıyor.

24. KALE

Kale, lif, C ve K vitaminleri ve bir dizi başka besin maddesi açısından inanılmaz derecede yüksek olduğu için giderek daha popüler hale geldi.

25. SOĞAN

Soğanlar çok güçlü bir tada sahiptir ve birçok tarifin ana gıdasıdır. Sağlığa yararları olduğu düşünülen soğan bir dizi biyoaktif bileşik içerir.

26. DOMATES

Teknik olarak bir meyve olmasına rağmen, domatesler genellikle bir sebze olarak sınıflandırılır. Lezzetlidirler ve potasyum ve C vitamini gibi besinlerle yüklüdürler.

27. SOMON

Somon, mükemmel tadı ve protein ve omega-3 yağ asitleri de dahil olmak üzere yüksek besin içeriği nedeniyle inanılmaz derecede popüler olan yağlı bir balık türüdür. Aynı zamanda bir miktar D vitamini içerir.

28. SARDALYA

Sardalya, yiyebileceğiniz en besleyici yiyecekler arasında yer alan küçük, yağlı balıklardır. Kalsiyum ve D vitamini de dahil olmak üzere vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin büyük bir miktarını sağlarlar.

29. KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Besin yoğunluğu söz konusu olduğunda, kabuklu deniz ürünleri faydalarıyla ön plana çıkar.

30. KARİDES

Karides, yengeçler ve ıstakozlarla akraba bir kabuklu bir deniz türüdür. Yağ ve kalori bakımından düşük, ancak protein bakımından yüksek olma eğilimindedir. Ayrıca selenyum ve B12 vitamini de dahil olmak üzere çeşitli diğer besinlerle yüklüdür.

31. ALABALIK

Alabalık, somona benzer özellikler taşıyan lezzetli tatlı su balığı türüdür.

32. TON BALIĞI

Ton balığı Batı ülkelerinde çok popülerdir. Yağ ve kalori bakımından düşük ve protein bakımından yüksek olma eğilimindedir. Kilo vermek isteyenlerin listesinde mutlaka yer alan ton balığı tok tutar. Ancak cıva oranı düşük çeşitler satın aldığınızdan emin olmalısınız.

33. KAHVERENGİ PİRİNÇ

Pirinç en popüler tahıllardan biridir ve şu anda dünya nüfusunun yarısından fazlası için temel bir gıdadır. Kahverengi pirinç , yeterli miktarda lif, B1 vitamini ve magnezyum ile oldukça besleyicidir.

34. YULAF

Yulaf inanılmaz derecede sağlıklıdır. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve bağırsaktaki faydalı bakterileri beslemek de dahil olmak üzere sayısız fayda sağlayan beta glukanlar adı verilen besinler ve güçlü liflerle yüklüdürler.

35. KİNOA

Kinoa, son yıllarda sağlık bilincine sahip insanlar arasında inanılmaz derecede popüler hale geldi. Lif ve magnezyum gibi besinler açısından zengin lezzetli bir tahıldır. Aynı zamanda mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.

36. EZEKİEL EKMEĞİ (HEZEKİEL EKMEĞİ)

Hezekiel ekmeği satın alabileceğiniz en sağlıklı ekmek olabilir. Organik filizlenmiş kepekli tahılların yanı sıra birkaç baklagilden yapılır.

37. EV YAPIMI DÜŞÜK KARBONHİDRATLI EKMEKLER

Genel olarak, ekmek için en iyi seçimi kendiniz yapabilirsiniz. Covid-19 karantinası sürecinde herkes ekmek yapmayı gayet iyi öğrendi!

38. YEŞİL FASULYE

Çalı fasulyesi olarak da adlandırılan yeşil fasulye, fasulyenin olgunlaşmamış bir çeşididir. Batı ülkelerinde çok popülerler.

39. BARBUNYA

Barbunya, lif ve çeşitli vitamin ve minerallerle yüklüdür. Onları doğru şekilde pişirdiğinizden emin olun, çünkü çiğ olduklarında zehirli olabilirler.

40. MERCİMEK

Mercimek bir başka popüler baklagildir. Lif bakımından yüksektirler ve en iyi bitki bazlı protein kaynakları arasındadırlar.

41. FISTIK

Yer fıstığı (baklagiller, gerçek fındık değil) inanılmaz lezzetlidir ve besin maddeleri ve antioksidanlar bakımından yüksektir. Birkaç çalışma, yer fıstığının kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

42. PEYNİR

Peynir inanılmaz derecede besleyicidir. Tek bir dilim, bir bardak (240 ml) sütle aynı miktarda besin sağlayabilir. Birçok insan da onu en lezzetli yiyeceklerden biri olarak kabul eder.

43. TAM YAĞLI SÜT

Tam yağlı süt vitaminler, mineraller, kaliteli hayvansal protein ve sağlıklı yağlar bakımından çok yüksektir. Dahası, kalsiyumun en iyi kaynaklarından biridir.

44. YOĞURT

Yoğurt, canlı bakterilerin eklenmesiyle fermente edilen sütten yapılır. Sütle aynı sağlık etkilerine sahiptir, ancak canlı kültürlü yoğurt, probiyotik bakterilerin ek yararına sahiptir.

45. SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağı en sağlıklı bitkisel yağlardan biridir.

46. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı doymuş bir yağdır, zeytinyağına benzer sağlık etkileri olabilir. Bununla birlikte, hindistancevizi yağının LDL (kötü) kolesterolü diğer bitki bazlı sıvı yağlardan daha fazla arttırdığı gösterilmiştir, bu nedenle ölçülü olarak kullanılmalıdır.

47. PATATES

Patates potasyumla yüklüdür ve C vitamini de dahil olmak üzere ihtiyacınız olan hemen hemen her besinden biraz içerir. Ayrıca sizi uzun süre tok tutar. Bir çalışma 38 gıdayı analiz etti ve haşlanmış patateslerin açık ara en doyurucu gıda olduğunu ortaya çıkardı.

48. TATLI PATATES

Tatlı patates, yiyebileceğiniz en lezzetli nişastalı yiyecekler arasındadır. Antioksidanlar, beta karoten, A vitamini ve diğer her türlü sağlıklı besinle doludur.

49. ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, bir yemekle birlikte tüketildiğinde yemek sonrası kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak etkinliği hakkında daha fazla kanıt gereklidir. Salata sosu olarak kullanmak veya yemeklere lezzet katmak için harikadır.

50. BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata magnezyum yüklüdür ve en güçlü antioksidan kaynaklarından biridir



