Enez açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe Limanı önlerinde, 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, denizde düzensiz göçmen hareketliliği olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe açıklarına hareket etti.
Yunanistan'a gitmeye çalışanların içinde bulunduğu bir lastik botu durduran Sahil Güvenlik, botta 11'i çocuk 8'i kadın Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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