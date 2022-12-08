HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Enfeksiyonla savaşır, cilt lekelerini yok eder, zararlı toksinler vücuttan atar! Adaçayı faydaları nelerdir?

Enfeksiyonla savaşır, cilt lekelerini yok eder, zararlı toksinler vücuttan atar! Adaçayı faydaları nelerdir?

08.12.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaçayı içeriğindeki fitokimyasallar nedeniyle anti-inflamatuar etki göstermektedir. Geçmişten modern tıbba; adaçayı başta solunum sistemi enfeksiyonları olmak üzere genel sağlık üzerinde olan olumlu etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Adaçayı bunun yanı sıra güçlü bir antioksidan ve antibakteriyeldir.

Enfeksiyonla savaşır, cilt lekelerini yok eder, zararlı toksinler vücuttan atar! Adaçayı faydaları nelerdir?

Adaçayına mutfakta, aromaterapide ve anti-inflamatuar bir ajan olarak kullanabiliriz. Yemeklerinizi lezzetlendirmek amacıyla adaçayı yapraklarını bir baharat olarak; aromaterapide, adaçayı yağı ile masaj uygulayarak veya anti-inflamatuar bir ajan olarak adaçayı çayını kullanabiliriz. Adaçayı, içeriğindeki flavonoidler ve polifenolik kimyasallar nedeniyle güçlü bir antioksidan ve antibakteriyeldir.

iStock-1012470794

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ ATIYOR

Adaçayının faydaları saymakla bitmiyor. Stresi azaltan adaçayı, depresyonu engelliyor. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Vücutta biriken toksin gibi zararlı maddelerin daha kolay atılmasını sağlıyor. Adaçayı vücutta ödem birikmesini engelliyor ve şişkinliği azaltıyor.

iStock-1270655737

Adaçayı ayrıca ağız ve diş sağlığını da koruyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor ve zihni açıyor. Cilt lekeleri üzerinde de çok etkili olan adaçayı, cilt tonunu eşitleyerek cilde parlaklık kazandırıyor.

ADAÇAYI FAYDALARI

  • Depresyonu ve stresi azaltır.
  • Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Beyin fonksiyonlarını geliştirir.
  • Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
  • Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.
  • Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.
  • Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.
  • Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.
  • Aşırı terlemeyi azaltır.

iStock-1178217646

ADAÇAYI NASIL YAPILIR?

Diyetisyen Muhammed Şahin adaçayı ile ilgili bilgi verdi. Adaçayından faydalanabilmenin en pratik yolu yapraklarını demlemektir. Haşlak olmayan suyun (yaklaşık 70 derece) içerisine attığımız 2-3 tatlı kaşığı kadar adaçayı yapraklarını 3 - 5 dakika demliyoruz. Sıcak veya soğutup buzla Ice Tea olarak tüketebilirsiniz.

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir! Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok yine çıldırdı! Ölümcül tehlike: Yapmak için sıraya giriyorlarTikTok yine çıldırdı! Ölümcül tehlike: Yapmak için sıraya giriyorlar
Makbuzlar boyunu aşıp arabasına kuşak oldu! Cezadan kurtulamıyorMakbuzlar boyunu aşıp arabasına kuşak oldu! Cezadan kurtulamıyor
Siyaset kulislerini sallayan ittifak! Tek bir şart koşup duyurduSiyaset kulislerini sallayan ittifak! Tek bir şart koşup duyurdu
Anahtar Kelimeler:
adaçayı adaçayı faydaları

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Peru'da OHAL ilan edildi

Peru'da OHAL ilan edildi

Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!

Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.