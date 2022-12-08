Enfeksiyonla savaşır, cilt lekelerini yok eder, zararlı toksinler vücuttan atar! Adaçayı faydaları nelerdir?

Adaçayına mutfakta, aromaterapide ve anti-inflamatuar bir ajan olarak kullanabiliriz. Yemeklerinizi lezzetlendirmek amacıyla adaçayı yapraklarını bir baharat olarak; aromaterapide, adaçayı yağı ile masaj uygulayarak veya anti-inflamatuar bir ajan olarak adaçayı çayını kullanabiliriz. Adaçayı, içeriğindeki flavonoidler ve polifenolik kimyasallar nedeniyle güçlü bir antioksidan ve antibakteriyeldir.

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ ATIYOR

Adaçayının faydaları saymakla bitmiyor. Stresi azaltan adaçayı, depresyonu engelliyor. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Vücutta biriken toksin gibi zararlı maddelerin daha kolay atılmasını sağlıyor. Adaçayı vücutta ödem birikmesini engelliyor ve şişkinliği azaltıyor.

Adaçayı ayrıca ağız ve diş sağlığını da koruyor. Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor ve zihni açıyor. Cilt lekeleri üzerinde de çok etkili olan adaçayı, cilt tonunu eşitleyerek cilde parlaklık kazandırıyor.

ADAÇAYI FAYDALARI

Depresyonu ve stresi azaltır.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.

Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

Aşırı terlemeyi azaltır.

ADAÇAYI NASIL YAPILIR?

Diyetisyen Muhammed Şahin adaçayı ile ilgili bilgi verdi. Adaçayından faydalanabilmenin en pratik yolu yapraklarını demlemektir. Haşlak olmayan suyun (yaklaşık 70 derece) içerisine attığımız 2-3 tatlı kaşığı kadar adaçayı yapraklarını 3 - 5 dakika demliyoruz. Sıcak veya soğutup buzla Ice Tea olarak tüketebilirsiniz.