HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelli eşini öldüren koca için ömür boyu hapis istemi

Engelli eşini öldüren koca için ömür boyu hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Antalya'da, yüzde 70 engelli eşi İnan Berak'ı (45) 4 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Berak hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi cezası istendi.

Engelli eşini öldüren koca için ömür boyu hapis istemi

Olay, geçen yıl 24 Eylül'de, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan 11 yaşındaki Y.B., aynı odada kaldığı annesi yüzde 70 ortopedik engelli İnan Berak'ı göremeyince salona bakmak istedi; ancak odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, elbise askısıyla kapıyı açınca annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Y.B., yan evdeki anneannesine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yerinden bıçaklandığı belirlenen İnan Berak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kapının zorlanmadan açıldığını, evdeki televizyonun ise verandanın altına bırakıldığını belirledi. Ekipler, İnan Berak'ın eşi Mehmet Berak ile kardeşi emekli infaz koruma memuru H.B.'yi gözaltına altı. Mehmet Berak ve kardeşi H.B., sevk edildiği Antalya 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. H.B., tutukluluğa itirazın ardından 3 ay sonra tahliye edildi.

298e82d2fde739b68d77f899e4f2aa08

Cinayete ilişkin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın delil yetersizliğinden 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle değil, 'eşe karşı kasten öldürmek'ten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıPelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdıAndroid'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un göbeğinde genç kadına kapkaç dehşeti kamerada
Yolda yürüyen genç kadın neye uğradığını şaşırdı
Koronavirüsü yok sayıp yasaklara rağmen halay çektiler!
Koronavirüsü yok sayıp yasaklara rağmen halay çektiler!
Fatih'te kapkaça uğrayan yaşlı adam felç geçirdi
Yaşlı adama felç geçirten kapkaç anı saniye saniye kamerada
Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kahreden haber! 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni bulundu
Kahreden haber! 2.5 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni bulundu
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır? Somer Sivrioğlu’ndan perdeli pilav tarifi!
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.