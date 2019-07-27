HABER

Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Giresun’da 26 yaşındaki Yasin Kılıç, engelli olduğu için yolu olmayan evine annesinin sırtında gitmek zorunda kalıyor.Giresun’un Piraziz ilçesi Rıhtımlı mahallesinde arazi sahibinin yol geçmesine izin vermediği için Refike Kılıç, engelli çocuğunu sırtında taşımak zorunda kalıyor.Kendi sağlık durumunun da iyi olmadığını ifade eden anne Refike Kılıç, “Ben de böbrek nakli olmuş sağlık durumu çok iyi olmayan bir anneyim.

Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

Giresun’da 26 yaşındaki Yasin Kılıç, engelli olduğu için yolu olmayan evine annesinin sırtında gitmek zorunda kalıyor.
Giresun’un Piraziz ilçesi Rıhtımlı mahallesinde arazi sahibinin yol geçmesine izin vermediği için Refike Kılıç, engelli çocuğunu sırtında taşımak zorunda kalıyor.
Kendi sağlık durumunun da iyi olmadığını ifade eden anne Refike Kılıç, “Ben de böbrek nakli olmuş sağlık durumu çok iyi olmayan bir anneyim. Birilerine muhtaç olarak yaşamak çok zor bir durum. Bu yol çok tehlikeli, bu yolda kalp krizi geçiren eşime de ambulans gelemediği için vaktinde müdahale edilemedi. Çocuğum ise eve mahkum yaşıyor. Yol olsa bir tekerlekli sandalye ile çocuğum yollarda gezebilir ya da gezdirebilirdik. Şimdi ise çaresiz bir yere gidecekse sırtımda taşımak zorunda kalıyorum ve her geçen yıl ben yaşlanıyorum, oğlum ise ağırlaşıyor. Taşırken çok zorlanıyorum bir süre sonra hiç taşıyamayacak duruma geleceğim” dedi.

İkna için devlet desteği bekliyor
Yol almak için arazi sahibi komşusunun insafına kaldığını ifade eden çaresiz anne Refike Kılıç "Ben yolda kendim dahi yürüyemezken her geçen gün ağırlaşan engelli çocuğumu taşımak imkansız hale geliyor. Bu sorunu çözmek için arazi sahibi komşumun izin vermesini bekliyorum. Bize yol açılması lazım. Bir araç girebilsin yetiyor. Devlet büyüklerimizden bu arazi vermeyen komşularımı ikna etmelerine yardımcı olmalarını bekliyorum. Bizim yol sorunumuzun çözülmesi için arazi sahibi komşumuzun ikna edilmesi gerekiyor ve onların insafına kaldık” diye konuştu.
Yaşanan yol sorunuyla ilgili ise yetkililerin ikna için arazi sahibi vatandaşla görüşecekleri öğrenildi.

Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılarPKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar
Polise çarpıp, şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemiPolise çarpıp, şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.