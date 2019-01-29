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Engelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde skolyoz hastası (Omurga eğriliği) Hüsnü Gürbüz (40), ameliyat olup sağlığına kavuşmak istiyor.

Engelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde skolyoz hastası (Omurga eğriliği) Hüsnü Gürbüz (40), ameliyat olup sağlığına kavuşmak istiyor. Özel hastanede ameliyat için kendisinden 360 bin lira talep edilen Gürbüz, çaresiz kaldı. Engelli maaşı ile geçinmeye çalışan 3 çocuk babası Hüsnü Gürbüz, devlet büyüklerinden yardım bekliyor.
Altınyayla'ya bağlı Doğupınar köyünde doğuştan skolyoz hastalığı bulunan evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Gürbüz, zor günler geçiriyor. Tedavi için çare arayan Gürbüz, devlet hastaneleri ve gittiği bazı özel hastanelerden ameliyat olması durumunda felç kalma riski nedeniyle eli boş döndü. Hüsnü Gürbüz tavsiyeler üzerine son olarak geçen yıl İstanbul'a gitti, burada özel hastanede ameliyatın gerçekleştirebileceğini ve sağlığına kavuşacağını öğrendi. Ancak hastane ameliyat için Gürbüz'e 360 bin lira masraf çıkardı. Engelli maaşı ile geçinmeye çalışan ve başka geliri bulunmayan Hüsnü Gürbüz, sonuç alamadan köyüne döndü. Ağrıları yüzünden geceleri uyuma zorluğu çeken Gürbüz, sağlığına kavuşmak için çare arıyor.
Doğuştan omurga eğriliği ve ellerinde şekil bozukluğu olduğunu belirten Hüsnü Gürbüz, "Devlet hastaneleri ve özel hastanelere müracaat ettim. Ameliyatın riskli olduğu, felç kalma ihtimalinin yüksek olduğu söylendi. En son İstanbul'da özel bir hastaneye gittim. Bu hastanenin ameliyatlarında başarılı olduğunu öğrendim. Orada da bana ameliyat masrafı olarak 360 bin lira masraf çıkarttılar. Engelli maaşı ile geçindiğim için bunu ödeyebilmem imkansız. Bu nedenle ameliyat olamadım. Birçok yere müracaat ettim ama hiçbir netice çıkmadı. Riskli bir ameliyat olduğu için gittiğim birçok hastanede ameliyatı yapmadılar. Bana en iyi doktorun İstanbul'daki özel hastanede olduğunu söylediler. Ameliyat olmadığım takdirde yaşım ilerledikçe kalp ve akciğer rahatsızlıklarının başlayacağı söylendi. Şu anda kalbimin üzerinde aşırı derecede ağrı hissediyorum. Yokuş yukarı çıkarken daralıyorum. Sürekli ağrılarım oluyor. Oturamıyorum, uyuyamıyorum. Çok sıkıntı oluyor. Sürekli ağrı kesici iğnelerle rahatlayabiliyorum" diye konuştu.
Ne kendisinin ne de yakınlarının ameliyat masrafını karşılayacak gücü olduğunu ifade eden Gürbüz, "Ameliyatım için devlet büyüklerimin bana yardımcı olmasını istiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum olduğu için bu sıkıntıdan kurtulmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.
'EŞİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR'
Nazan Gürbüz (37) de eşinin sağlığına kavuşması için bu ameliyatı olmasını çok istediklerini belirterek, "Eşim gözümün önünde eriyor. Ağrıları yüzünden sürekli hastaneye götürüyoruz. Ben de artık onu öyle görmekten üzülüyorum. Eşimin ameliyat olmasını çok istiyorum. Çok acılar çekiyor. Elbiselerini giyemiyor, ben giydiriyorum" diye konuştu.

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Engelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyorEngelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyorEngelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyorEngelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyor

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