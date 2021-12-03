Engelli öğretmen ataması töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin varacağı yer malum, orası. Temennim odur ki rabbimden bizleri de cennetiyle müşerref kılsın inşallah.

"63 BİN 87 ENGELLİ ATAMASI YAPILDI"

Engelli sporcularımızın başarılarına farklı bir nazarla bakıyoruz. Bugünü vesile kılarak 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Hükümetimiz döneminde 63 bin 87 engelli ataması yapıldı. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş uygulamada ortada.

"EN KISA SÜREDE MECLİS'E SUNACAĞIZ"

(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız.

"ANAYASAL GÜVENCEYE KAVUŞTURDUK"

Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye’ye kazandırdık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk.

"YASA ÖNÜNDE EŞİT TANINMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planı ile hizmete geçireceğimiz vizyon belgemizi tekamül ettik. Yasa önünde eşit tanınmalarını sağlayacağız. Ailelerini de kapsayan hizmetler tanımlıyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşam kültürümü güçlendiren çocuklarımızı da unutmadık. İzleme sistemlerini güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hayallerine de destek veriyoruz. Sürdürülebilir bir finansman sistemi kurarak ekonomik güvence altına alıyoruz.



