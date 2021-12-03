HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Engelli öğretmen ataması töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili önemli açıklama

Engelli öğretmen ataması töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili önemli açıklama

03.12.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız" dedi. Ayrıca Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planı ile hizmete geçireceğimiz vizyon belgemizi tekamül ettik." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin varacağı yer malum, orası. Temennim odur ki rabbimden bizleri de cennetiyle müşerref kılsın inşallah.

"63 BİN 87 ENGELLİ ATAMASI YAPILDI"

Engelli sporcularımızın başarılarına farklı bir nazarla bakıyoruz. Bugünü vesile kılarak 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Hükümetimiz döneminde 63 bin 87 engelli ataması yapıldı. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş uygulamada ortada.

"EN KISA SÜREDE MECLİS'E SUNACAĞIZ"

(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

"ANAYASAL GÜVENCEYE KAVUŞTURDUK"

Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye’ye kazandırdık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk.

"YASA ÖNÜNDE EŞİT TANINMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planı ile hizmete geçireceğimiz vizyon belgemizi tekamül ettik. Yasa önünde eşit tanınmalarını sağlayacağız. Ailelerini de kapsayan hizmetler tanımlıyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşam kültürümü güçlendiren çocuklarımızı da unutmadık. İzleme sistemlerini güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hayallerine de destek veriyoruz. Sürdürülebilir bir finansman sistemi kurarak ekonomik güvence altına alıyoruz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Oyuncak tabancayla soyguna kalkıştı, gerçek kurşunun hedefi olduOyuncak tabancayla soyguna kalkıştı, gerçek kurşunun hedefi oldu
Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Mansur Yavaş'tan MHP liderine yanıt

Mansur Yavaş'tan MHP liderine yanıt

Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.