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Engelli yakınları nelerden faydalanır? Engelli yakınlarına sağlanan indirim ve muafiyetler nelerdir?

30.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuştan gelen veya sonradan meydana gelen engele sahip bireylere devlet tarafından sağlanan çeşitli haklar vardır. Bu haklar engelli bireylerin maddi ve manevi anlamda kolaylık yaşayabilmeleri için sağlanır. Engelli vatandaşların yakınları için de belli haklar vardır. Engelli yakınlarına sağlanan indirim ve muafiyetler nelerdir?

Engelli yakınları nelerden faydalanır? Engelli yakınlarına sağlanan indirim ve muafiyetler nelerdir?

Engelli bireylere sunulan haklar, yaşamlarını kolaylaştırmak adına düzenlenen haklardır. Devlet tarafından engel durumu dolayısıyla çalışamayan ya da tam anlamıyla geçinemeyen bireyler için bu haklar verilir. Engelli bireylerin yakınları için de aynı zorluklar baş göstermektedir. Bu sebeple engelli vatandaşların yakınları için çeşitli haklar sunulmuştur. Engelli bireyin yakınlarına sağlanacak haklar engelli bireyin engel oranına, yaş durumuna, gündelik yaşamını yardımsız sürdürebilmesine göre farklılık gösterebilir.

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Engelli yakınları nelerden faydalanır?

Devlet tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından aldıkları onayla %40 ve üzeri engele sahip bireyler engelli raporu alırlar. %50 ve üzeri engele sahip ve raporda gündelik yaşantısını idame ettiremeyecek bireyler de ağır engelli olarak tanımlanır. Engelli kişilerin yakınları için sunulmuş haklar da bulunmaktadır. Engelli bireylerin yakınları için de hayatın maddi ve manevi olarak rahatlaması önemlidir. Engelli vatandaşlara yapılan maddi desteklerle bakım ve bazı ihtiyaçlarını karşılama imkânı bulunur.

Ağır engelli olan ve 18 yaş altında olan engelli bireylerin yakınlarına ihtiyaç oranı daha yüksektir. Bu kişilerin kendi hayatlarını tek başlarına idame ettirmeleri zor olacağı için yakınları tarafından bakımlarının üstlenilmesi gerekir. Engelli bireyin bakımını üstlenen kişilerin 3. dereceye kadar engelli bireyle akrabalık ilişkisi olduğu takdirde engelli yakını haklarından faydalanabilirler. Engelli yakınları devlet tarafından kendilerine sunulan çeşitli indirimler, muafiyetler ve sosyal yardımlardan faydalanabilirler. Engelli yakınlarına sağlanan indirim ve muafiyetler nelerdir?

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Engelli yakınlarına sağlanan sosyal yardımlar neler?

Kendi gündelik yaşamını idame ettiremeyen, bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan engelli bireylerin yakınları vergi indirimleri ve belirli muafiyetlere sahip olabilirler. Engelli yakınlarına belirli sosyal yardımlar yapılır:

  • Bunlardan ilki gelir vergisi indirimidir. Vergi indirimi ile engelliler ve engelli yakınları normalde ödenmesi gerekenden daha az oranda bir vergi öderler.
  • Bir diğeri ÖTV muafiyetidir. Araç alımında, özel araç ve gereç alımında, motorlu taşıtlar vergisinde ve konutlarda emlak vergisi muafiyeti, ithal edilen araç ve gereçlerde gümrük vergisi muafiyeti bulunur.
  • Kendi yaşamını tek başına devam ettiremeyen engelli vatandaşların bakımını üstlenen yakını için evde bakım aylığı verilir. Evde bakım aylığının bağlanabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekir.
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engelli raporu engelli hakları
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