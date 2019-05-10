MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır." ifadesini kullandı.
Depboylu, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, engelli vatandaşların yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını dikkate almanın, çözüm üretmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Engelli vatandaşların hak sahibi olarak karşılaştıkları en büyük sorunun maddi imkansızlıklar olduğunu ifade eden Depboylu, ailesinin geliri esas alınarak "muhtaç değilsin" diye aylığı kesilen engellilerin, yasal olarak muhtaç olmasalar da ailelerine muhtaç bırakıldıklarına işaret etti.
Depboylu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde "hane başına düşen gelir" uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.
Engellilere yönelik istihdam politikalarının büyük ölçüde kota tekniğine dayandığını belirten Depboylu, kamu kurumlarının çalıştırmak zorunda olduğu engelli kontenjanı oranının yüzde 3 olduğunu anımsattı. Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kamuda istihdam edilmek üzere engelliler için ayrılmış kontenjanların önemli bir kısmının boş olduğuna dikkati çeken Depboylu, engellilerin malul sayılması ve maluliyet aylığı bağlanmasında da farklı uygulamalar bulunduğunu vurguladı.
Depboylu, "Engellilerin eşit fırsatlara sahip olabilmeleri kapsamında, doğuştan ya da sigortalılıktan önce engeli olanlar da 5510 sayılı kanunun malul sayılma ve maluliyet aylığı bağlanması ile ilgili hükümlerinden yararlandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Bu mağduriyetlerin ortadan kalkması için MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanlığına kanun teklifleri sunulduğunu belirten Depboylu, yine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya tarafından da "Engelli Hizmetleri Komisyonu"nun kurulması ve aktif olarak çalışmasına dair kanun teklifinin TBMM Başkanlığına iletildiğini kaydetti.
Depboylu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbi cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından kanun teklifi sunulduğunu belirtti.
MHP'nin yönettiği belediyelerin engelli vatandaşların hakkı olan hizmetlere erişiminin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Depboylu, özel durumların dikkate alındığı, farklılıkların ve dezavantajların hesaba katılarak tasarlandığı kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, ürünler geliştirmek üzere gayret sarf ettiklerini bildirdi.
Depboylu, şunları kaydetti:
"MHP olarak bizler, 'Tedavisi mümkün olmayan engelin, asıl engelliliğin buz tutmuş vicdanlarda, sığ politikalarda ve art niyetli zihniyetlerde olduğunu, bunun dışındaki her engelin aşılacağını biliyor ve buna canı gönülden inanıyorum.' diyerek bize yol gösteren liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde, engelleri kaldırmak üzere güçlü ve etkin politikalar geliştiriyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.
Engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyor, yılın sadece bir haftası ya da bir günü değil, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu samimiyetle ifade ediyoruz."