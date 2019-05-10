MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Depboylu, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, engelli vatandaşların yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını dikkate almanın, çözüm üretmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların hak sahibi olarak karşılaştıkları en büyük sorunun maddi imkansızlıklar olduğunu ifade eden Depboylu, ailesinin geliri esas alınarak "muhtaç değilsin" diye aylığı kesilen engellilerin, yasal olarak muhtaç olmasalar da ailelerine muhtaç bırakıldıklarına işaret etti.

Depboylu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde "hane başına düşen gelir" uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Engellilere yönelik istihdam politikalarının büyük ölçüde kota tekniğine dayandığını belirten Depboylu, kamu kurumlarının çalıştırmak zorunda olduğu engelli kontenjanı oranının yüzde 3 olduğunu anımsattı. Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.