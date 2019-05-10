HABER

Engelliler Haftası

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: -"Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Depboylu, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, engelli vatandaşların yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını dikkate almanın, çözüm üretmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların hak sahibi olarak karşılaştıkları en büyük sorunun maddi imkansızlıklar olduğunu ifade eden Depboylu, ailesinin geliri esas alınarak "muhtaç değilsin" diye aylığı kesilen engellilerin, yasal olarak muhtaç olmasalar da ailelerine muhtaç bırakıldıklarına işaret etti.

Depboylu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde "hane başına düşen gelir" uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Engellilere yönelik istihdam politikalarının büyük ölçüde kota tekniğine dayandığını belirten Depboylu, kamu kurumlarının çalıştırmak zorunda olduğu engelli kontenjanı oranının yüzde 3 olduğunu anımsattı. Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda istihdam edilmek üzere engelliler için ayrılmış kontenjanların önemli bir kısmının boş olduğuna dikkati çeken Depboylu, engellilerin malul sayılması ve maluliyet aylığı bağlanmasında da farklı uygulamalar bulunduğunu vurguladı.

Depboylu, "Engellilerin eşit fırsatlara sahip olabilmeleri kapsamında, doğuştan ya da sigortalılıktan önce engeli olanlar da 5510 sayılı kanunun malul sayılma ve maluliyet aylığı bağlanması ile ilgili hükümlerinden yararlandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu mağduriyetlerin ortadan kalkması için MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanlığına kanun teklifleri sunulduğunu belirten Depboylu, yine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya tarafından da "Engelli Hizmetleri Komisyonu"nun kurulması ve aktif olarak çalışmasına dair kanun teklifinin TBMM Başkanlığına iletildiğini kaydetti.

Depboylu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbi cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından kanun teklifi sunulduğunu belirtti.

MHP'nin yönettiği belediyelerin engelli vatandaşların hakkı olan hizmetlere erişiminin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Depboylu, özel durumların dikkate alındığı, farklılıkların ve dezavantajların hesaba katılarak tasarlandığı kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, ürünler geliştirmek üzere gayret sarf ettiklerini bildirdi.

Depboylu, şunları kaydetti:

"MHP olarak bizler, 'Tedavisi mümkün olmayan engelin, asıl engelliliğin buz tutmuş vicdanlarda, sığ politikalarda ve art niyetli zihniyetlerde olduğunu, bunun dışındaki her engelin aşılacağını biliyor ve buna canı gönülden inanıyorum.' diyerek bize yol gösteren liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde, engelleri kaldırmak üzere güçlü ve etkin politikalar geliştiriyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyor, yılın sadece bir haftası ya da bir günü değil, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu samimiyetle ifade ediyoruz."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyaretiCHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyareti
Bakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretinBakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretin
Anahtar Kelimeler:
Engelliler Haftası MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.