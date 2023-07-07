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Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu sosyal medyada paylaşıyordu! Fenomen çobana para cezası verildi

07.07.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da engerek yılanlarını yakalayıp videosunu sosyal medyada paylaşan çobana para cezası verildi. Çobanın, sosyal medyada 300 bin takipçisi olduğu belirlendi.

Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu sosyal medyada paylaşıyordu! Fenomen çobana para cezası verildi

Iğdır'da engerek yılanlarını yakalayıp videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan çobana 5 bin 600 lira ceza uygulandı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekibi, ilde çobanlık yapan bir kişinin, yakaladığı engerek yılanlarını kapalı bir alanda tuttuğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu söz konusu kişinin çobanlık yapan S.İ. olduğu saptandı.

Türkiye'nin en önemli yılan türlerinden olan koca engerek (Macrovipera lebetina) yılanlarını yakalayıp ahırda yaptığı alanlara koyup video çekip sosyal medyada paylaşan S.İ'nin bu sayede 300 bin takipçisi olduğu belirlendi.

Operasyonla yakalanan S.İ'ye "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince 5 bin 600 lira ceza kesildi.

Yılanlara ise DKMP ekibince el konuldu. (AA)

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Çoban Iğdır yılan

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