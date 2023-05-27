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Engin Ardıç neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü gazeteci Engin Ardıç kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

27.05.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Ardıç ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ünlü gazeteci ve köşe yazarı Ardıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Peki, Engin Ardıç neden öldü, hastalığı neydi? Engin Ardıç kimdir, kaç yaşındaydı?

Engin Ardıç neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü gazeteci Engin Ardıç kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

Engin Ardıç hakkında çalıştığı gazete tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Ünlü gazeteci ve köşe yazarı Engin Ardıç'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ünlü gazetecinin ölümü sevenlerini yasa boğdu. İşte Engin Ardıç hakkında detaylar...

ENGİN ARDIÇ ÖLDÜ MÜ?

Engin Ardıç hayatını kaybetti. Ardıç'ın ölümüne ilişkin çalıştığı gazeteden açıklama yapıldı.

Engin Ardıç'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettği belirtildi.

Engin Ardıç, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ENGİN ARDIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Engin Ardıç'ın, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

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