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Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

06.09.2024 12:58
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Lüks yaşantılarıyla tanınan ardından kara para operasyonuyla gözaltına alınan Polat çifti yine sosyal medyaya damga vurdu. Önce Dilan Polat ardından da eşi Engin Polat tahliye edilince adalet sistemini eleştirenler peş peşe paylaşım yaptı. Sosyal medyada, "Adalet sadece zenginler için mi var?" yorumları yapıldı.

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

3 gündür süren Polat çifti davasında bugün ara karar verildi. Engin Polat ve 3 sanık daha tahliye edildi. Aylarca yakından takip edilen davada bir tane bile tutuklu sanık kalmadı. Şüpheliler ise sadece 10 ay hapis yatmış oldu. Milyonlarca lira kara paranın aklanma iddiasının soruşturulduğu davada tahliyeler gelince adalet sistemine eleştiriler de peş peşe geldi.

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HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Karar açıklanır açıklanmaz coşkulu paylaşımlar yapan Dilan Polat ve eşi Engin Polat yine sosyal medyanın en çok konuşulanları oldu. Hatta Dilan Polat'ın takipçi sayısı bile 150 binden fazla arttı.

Tutuklanmadan önce lüks yaşantısını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili verilen karara gelen tepkiler ise şu şekilde;

Mustafa Sarıgül: Adalet kimin için çalışıyor çok merak ediyorum. Adalet haklılardan yana mı, güçlülerden yana mı? Adalet sadece zenginler için mi var?

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İbrahim Haskoloğlu: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar.

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Alican Uludağ: Önce Anadolu Başsavcısı, ardından dosya savcısı değiştirildi. Sonra dosyanın altı boşaltıldı. Gelinen noktada Polat çiftini apar topar tahliye ettiler. Mesele, yasadışı bahis vurgununa gidiyordu, önü kesildi.

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Murat Ağırel: Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi. Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek.Yargılama tutuklu olmadan devam edecek. Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar.

"Vallahi ,billahi onlar yapmadı miki yaptı" sosu ile hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı MASAK raporları ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı!

Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette.Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar. Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık ,500 Milyon TL sahte fatura ,170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para…

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Stoklarda fazla mal var ,olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş! Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi!

Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum .

Usulü öğrendiniz artık.

Cemal Enginyurt: Türkiye tarihinin en büyük bahis çetesi, dolandırıcılık diyerek 40 yıl ceza iste. İlk mahkemede tahliye ediver, elamanlar çılgınca sevinsin. Can Atalay tutuklu. Murat Ağırel, ölümle tehdit edilsin. Olmayan Adalet seyretsin.
Adaletiniz batsın, yazıklar olsun.

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Fatih Altaylı: Sürekli Adalet Sarayı yapıyorlar. Zannedersin Adaletin Kralı bizde. Sarayı var ama kralı yok.

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Dilan Polat adalet tahliye engin polat
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