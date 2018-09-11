Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve elektrik işleriyle uğraşan Gani A., 2011 yılında F.A.A. ile hayatlarını birleştirdi. F.A.A.'nın hamile kalmasından sonra o dönem 12 yaşında olan kardeşi E.A., ablasının evinde yaşamaya başladı. Enişte Gani A., iddiaya göre küçük yaştaki baldızını önce taciz etti, daha sonra da zorla cinsel istismarda bulundu. Gani A.'nın cinsel istismarları, olayın ortaya çıktığı 2016 yılına kadar sürdü.

NİŞANLI OLDUĞU DÖNEMDE TECAVÜZ ETMEYE BAŞLAMIŞ



E.A., eniştesinin kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ablası F.A.A.'ya anlattı. E.A.'nın eniştesiyle yaptığı telefon yazışmalarını göstermesinin sonra ise F.A.A. karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. E.A. polis merkezinde verdiği ifadede eniştesinin, ablasıyla nişanlı oldukları dönemde kendisini taciz etmeye başladığını evlenmelerinden sonra ise defalarca kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. E.A.'nın verdiği ifadenin ardından Gani A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan enişte Gani A. hakkında 'Çocuğun zincirleme cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.