Eniştesinin saldırısına uğrayan Fatma tanınmayacak halde!

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde 28 Ocak 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Büyük, eşi Süreyya Büyük, çocukları Azat, Ömer ve Enes Büyük ile baldızı Fatma Sever ve Ebubekir Büyük'e kurşun yağdırdı. Olayda Süreyya Büyük hayatını kaybederken, Fatma Sever yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır, Azat, Ömer, Enes ve Ebubekir Büyük ise hafif yaralandı. Zanlı, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

Yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile tanınmayacak hale gelen Fatma Sever'in hayatı karardı. Hastanede tedavi altına alınan Sever'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedaviye devam edemedi. Ablasının hastanede yattığını belirten Cengiz Aslan, Fatma Sever'in yüzünün düzelmesi için hastane ve kendilerinin imkanlarının olmadığını kaydederek yetkililere ablasının tedavi edilmesi çağrısında bulundu. Olayda bir ablasını kaybettiğini, diğer ablasının da ağır yaralandığını ifade eden Cengiz Aslan, saldırıyı eniştesinin yaptığını hatırlattı.