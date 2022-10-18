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  4. Enkaz altında kaldı diye ihbar yaptı, gerçek bambaşka çıktı! İzmir'de hayal gören kişi ekipleri 2 saat uğraştırdı

Enkaz altında kaldı diye ihbar yaptı, gerçek bambaşka çıktı! İzmir'de hayal gören kişi ekipleri 2 saat uğraştırdı

18.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin toprak altına kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarın yapıldığı bölgede seferber olarak enkaz altına kaldığı söylenen kişiyi bulmaya çalıştı. Ancak 2 saatlik çalışmalar netice vermedi, herhangi bir ize rastlanmadı. İhbarın ardından bambaşka bir gerçek çıktı.

Enkaz altında kaldı diye ihbar yaptı, gerçek bambaşka çıktı! İzmir'de hayal gören kişi ekipleri 2 saat uğraştırdı

Olay saat 17.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7402 Sokakta bulunan toprak yığılı arazide meydana geldi. 112'yi arayarak ihbarda bulunan Y.S., bir kişinin toprak altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Köpekler, enkaz altında kalma olayıyla ilgili herhangi bir tepki vermezken bölgede iş makineleri ile çalışmalar sürdürüldü.

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GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonuç vermezken, polis ekipleri tarafından sorgulanan ihbarcı, şüpheli ifadeler vermeye başladı. Şüpheli ifadeler üzerine polis ekipleri tarafından ihbarcının kısa süre önce uyuşturucu madde kullandığı ve maddenin etkisiyle hayal gördüğü iddia edildi.

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Y.S. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler yeniden normale döndü.

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(İHA)

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afad enkaz hayal ihbar
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