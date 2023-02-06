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Enkaz altındaki vatandaşı arayıp dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran ses kaydı, hızla yayıldı

06.02.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acısını yaşarken sosyal medyada yayılan bir video görüntüsü olay yarattı. Hızla yayılan söz konusu ses kaydında bir grup, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak AFAD ekibinden olduklarını söyleyerek dalga geçiyor. Ne zaman kaydedildiği belli olmayan ses kaydı büyük tepki topladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde etkili oldu. Çevre illerde çok sayıda bina yıkılırken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Yıkılan binalarda kalanlara yardım edebilmek için tüm Türkiye adeta seferber olurken, ekipler zamana karşı yarışıyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

SOSYAL MEDYADAKİ SES KAYDI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ekipler tüm risklere rağmen canla başla çalışmalarına ara vermeden devam ederken, sosyal medyada yayılan bir ses kaydı olay yarattı.

ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞI ARAYIP, DALGA GEÇTİLER

Enkaz altında yardım bekleyen bir vatandaşı arayan bir grup, kendilerini AFAD ekibi gibi tanıtarak enkaz altındaki depremzedeyle dalga geçti.

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Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen grubun o sırada gülmeleri büyük tepki çekti.

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Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem olurken, söz konusu kaydın ne zaman çekildiği veya gerçek olup olmadığı ise net olarak belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Kahramanmaraş enkaz

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