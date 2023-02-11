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Enkazdan bulduğu altın dolu çantayı sahibine teslim etti

11.02.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilden biri olan Adıyaman'da, bir bina enkazında altın dolu çanta bulundu. İçinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın olduğu tespit edilen çanta, sahibine teslim edildi.

Enkazdan bulduğu altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Deprem felaketinin vurduğu kentlerden birisi olan Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler enkaz altında buldukları ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın dolu olan çantayı sahibine teslim etti.

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Adıyaman'da yaşanan depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken bölgeye Afyonkarahisar'dan giden bir görevli bulduğu çantayı sahibi Sedat R.'ye teslim etti.

Çantanın içerisinde 60 adet ata lira, iki adet de 20 gram bileziğin olduğu kaydedildi. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir topladı. (İHA)

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