HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enkazdan kurtarılan miniğin şaşkın halleri gündem oldu! "Noluyor ya noluyor" Saniye saniye kaydedildi

Enkazdan kurtarılan miniğin şaşkın halleri gündem oldu! "Noluyor ya noluyor" Saniye saniye kaydedildi

07.02.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkileri devam ediyor. Enkaz altından yardım bekleyenler ve aileleri, seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışırken yardım ekipleri, olay yerlerindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu sefer, enkaz altından kurtarılan küçük bir çocuğun şaşkın tavırları sosyal medyaya yansıdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Enkazdan kurtarılan miniğin şaşkın halleri gündem oldu! "Noluyor ya noluyor" Saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Manisa ve daha birçok ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler için tüm Türkiye seferber olurken deprem bölgesinden gelişmeler gelmeye devam ediyor. AFAD ekipleri, küçük bir çocuğu enkaz altından kurtardı. O anın şaşkınlığını yaşayan küçük çocuk, etrafındakilere tebessüm ettirdi.

ŞAŞKIN HALLERİ GÜNDEM OLDU

AFAD ekipleri, küçük çocuğu enkaz altından çıkardı. Şaşkınlıkla etrafına bakan küçük çocuk, "Noluyor ya noluyor?" diye bağırdı. Bunun üzerine AFAD ekipleri çocuğa, "Bir şey olmuyor. Sen kahramansın. Günaydın" dedi.

Videonun sonlarında ise çocuğun bağırdığı duyuluyor.

İşte o video:


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum' deyip uyardı'Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum' deyip uyardı
Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek! Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!
Acı bilanço! Can kaybı 2921'e yükseldiAcı bilanço! Can kaybı 2921'e yükseldi
Anahtar Kelimeler:
deprem çocuk afad

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

'Ders kitaplık bir örnek' diyerek canlı yayında kartlar üzerinden anlattı!

'Ders kitaplık bir örnek' diyerek canlı yayında kartlar üzerinden anlattı!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Yardıma koşuyorlar! Dünyadan büyük destek!

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.