Enkazdan kurtarılan miniğin şaşkın halleri gündem oldu! "Noluyor ya noluyor" Saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Manisa ve daha birçok ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler için tüm Türkiye seferber olurken deprem bölgesinden gelişmeler gelmeye devam ediyor. AFAD ekipleri, küçük bir çocuğu enkaz altından kurtardı. O anın şaşkınlığını yaşayan küçük çocuk, etrafındakilere tebessüm ettirdi.

ŞAŞKIN HALLERİ GÜNDEM OLDU

AFAD ekipleri, küçük çocuğu enkaz altından çıkardı. Şaşkınlıkla etrafına bakan küçük çocuk, "Noluyor ya noluyor?" diye bağırdı. Bunun üzerine AFAD ekipleri çocuğa, "Bir şey olmuyor. Sen kahramansın. Günaydın" dedi.

Videonun sonlarında ise çocuğun bağırdığı duyuluyor.

İşte o video:

Saatler sonra enkazdan çıkarıldı! Küçük çocuğun şaşkınlığı ve ekibin mutluluğu kameraya yansıdı pic.twitter.com/MCPuc3ykDi — Mynet (@mynet) February 7, 2023



