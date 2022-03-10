EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan EPDK başkanı merak konusu oldu. Peki EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Tarafsız Bölge'de yaptığı açıklama ile gündem olan Mustafa Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

EPDK BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1966 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.

Mustafa Yılmaz, Nizip'te orta öğrenimi bitirmesinin ardından İstanbul'a gitti.

Mustafa Yılmaz, 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başladı. 1993-2004 yılları arasında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

Bu dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulundu.

21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atanan Mustafa Yılmaz, 28 Ocak 2010 tarihinde EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi.

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı olarak ikinci kez atandı.

Mustafa Yılmaz'ın başkanlığı döneminde, EPDK'nın uluslararası platformda etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalar daha da artırılmıştır. Bu dönemde, EPDK'nin ev sahipliği ve başkanlığında 6.Dünya Enerji Düzenleme Forumu İstanbul'da toplanmış ve EPDK, üyesi bulunduğu Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği ERRA ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği MEDREG'in aktif bir üyesi haline gelmiştir Yılmaz, aynı zamanda ERRA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

MUSTAFA YILMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Yılmaz, 56 yaşında ve Gazianteplidir. İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

