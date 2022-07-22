EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman? EPDK İŞKUR üzerinden lise mezunu temizlik görevlisi alımı başlıyor!

EPDK başvuru ve kura işlemini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek ve 40 kişilik bir istihdam sağlayacak. EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar "EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?", "EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte EPDK işçi alımı hakkında tüm detaylar...

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi alımı için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde alınmaya başlanacak.

Vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine giderek ya da İŞKUR'un internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları: