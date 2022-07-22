HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman? EPDK İŞKUR üzerinden lise mezunu temizlik görevlisi alımı başlıyor!

EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman? EPDK İŞKUR üzerinden lise mezunu temizlik görevlisi alımı başlıyor!

22.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) en az lise mezunu adaylar arasından Temizlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. EPDK Temizlik Görevlisi alımı başvuru şartları ve ne zaman başlayacağı, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki EPDK Temizlik Görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? EPDK İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman? EPDK İŞKUR üzerinden lise mezunu temizlik görevlisi alımı başlıyor!

EPDK başvuru ve kura işlemini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek ve 40 kişilik bir istihdam sağlayacak. EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar "EPDK temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?", "EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte EPDK işçi alımı hakkında tüm detaylar...

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi alımı için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde alınmaya başlanacak.

Vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine giderek ya da İŞKUR'un internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

EPDK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte EPDK temizlik görevlisi alımı başvuru şartları:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

  2. Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 - 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar)

  3. Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.

  4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktıTatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!
Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt!Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt!
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik görevlisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

İlginizi Çekebilir

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti

Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.