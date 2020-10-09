Epic Games Store açıkladı: 70 TL değerindeki iki oyun ücretsiz oldu!

Epic Games Store daha önce birçok oyunu ücretsiz olarak oyunculara sundu. GTA 5: Premium Edition ile gündemde yer bulan Epic Games Store ücretsiz oyunları, her zaman GTA gibi yüksek bütçeli oyunlar sunmasa da her hafta oyuncularla ücretsiz oyunları buluşturmayı sürdürdü. Bunu bir gelenek haline getiren oyun mağazası, bu haftayı da boş geçmedi.

İŞTE HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

Ücretsiz oyunlar köşesinde bu hafta ilk olarak ABZU yer aldı. Tamamen su altında geçen bu oyunda, okyanustaki zengin deniz yaşamıyla bağlantı kuruyor ve antik sırların olduğu derinliklere iniyorsunuz. ABZU, bir keşif ve macera oyunu olarak öne çıkıyor.

RİSİNG STORM 2: VİETNAM ÜCRETSİZ OLDU

Rising Storm 2: Vietnam ise Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz olarak sunduğu ücretsiz oyunlardan ikincisi ve de sonuncusu. Oyun, taktiksel bir FPS oyunu olarak listeleniyor. Rising Storm 2: Vietnam'da savaş 64 kişiye kadar çok oyunculu savaşlar verebiliyorsunuz. Oyunda 20'den fazla harita, farklı ordu kuvvetleri ve 50'den fazla silah bulunuyor.

Epic Games oyunlarını indirmeniz için biraz acele etmeniz gerekebilir. Zira oyunlar, 15 Ekim saat 18:00'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar Epic Games kütüphanenize ekleyeceğiniz ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam, sonsuza dek sizin olacak.

