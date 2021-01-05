Epic Games Store Crying Suns'ı ücretsiz dağıtacak!

Epic Games ücretsiz oyunları geride bıraktığımız 2020 yılında oldukça dikkat çekmişti. GTA 5: Premium Edition'ın ücretsiz olmasıyla gündeme gelen süreçte, Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar sundu. Nitekim 2021 yılının yoluna yaklaştığımızda oyun mağazası bu kez 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıtacağını açıklamıştı. Bu sözünü tutan mağaza, 2021 yılına 15 oyunu ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturarak girmişti. Fakat görünüşe bakılırsa Epic Games ücretsiz oyunlar kampanyasını henüz bitirmiş değil. Hatta yeni yılın ilk haftasında sunulacak ilk ücretsiz Epic Games Store oyunu da belli oldu.

EPİC GAMES STORE HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNU: CRYİNG SUNS

Crying Suns Epic Games Store'un ana sayfasında yer alan bilgiye göre bu hafta ücretsiz olacak. Bir uzay filosu komutanı olarak görev aldığınız taktik ağırlıklı oyunda dikkat çekici bir hikaye de bulunuyor. Oyunun Steam'deki indirimli fiyatı ise 24 TL.

Oyuncular Crying Suns oyununu 7 Ocak 2021 Perşembe günü 19:00'dan itibaren Epic Games kütüphanelerine ekleyebilecek. Oyun kütüphaneye eklendiğinde sonsuza dek oyuncunun olacak. Crying Suns sistem gereksinimleri ise şöyle: