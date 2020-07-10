Epic Games Store yine boş geçmedi: Üç oyun daha ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. GTA 5 Premium Edition'ı ücretsiz yaparak, birçok oyuncunun gönlünü kazanan Epic Games işi GTA 5 Premium Edition ile de bırakmadı. Bugüne kadar GTA 5 Premium Edition'ın üzerine Civilization VI ve Overcooked gibi oyunları da oyunculara ücretsiz bir şekilde sunan Epic Games, bu hafta da oyuncular için yeni bir sürpriz hazırladı. Hem de bu sürpriz tek bir oyunlu değil, tam üç oyunlu.

EPİC GAMES STORE ÜÇ OYUNU DAHA ÜCRETSİZ YAPTI

Epic Games Store Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet gibi üç dikkat çeken oyunun ücretsiz olduğunu duyurdu. Toplam değerleri 111 TL olan üç oyun, Epic Games Store'un kararıyla tamamen ücretsiz olacak. Oyuncular, Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet'ı ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanelerine ekleyebilecekler.

KİLLİNG FLOOR 2

Killing Floor 2 kuşkusuz ücretsiz oyunların en dikkat çekeni. 2016 yapımı bu oyun, aslında bir zombi oyunu olsa da birçok popüler oyunda olduğu gibi 6'lı veya 12'lı takımlarla zombilere karşı mücadele etmenize imkan veriyor.