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Epic Games Store yine boş geçmedi: Üç oyun daha ücretsiz oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları ise belli oldu. Üstelik bu hafta bir veya iki değil tam üç oyun ücretsiz.

Epic Games Store yine boş geçmedi: Üç oyun daha ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. GTA 5 Premium Edition'ı ücretsiz yaparak, birçok oyuncunun gönlünü kazanan Epic Games işi GTA 5 Premium Edition ile de bırakmadı. Bugüne kadar GTA 5 Premium Edition'ın üzerine Civilization VI ve Overcooked gibi oyunları da oyunculara ücretsiz bir şekilde sunan Epic Games, bu hafta da oyuncular için yeni bir sürpriz hazırladı. Hem de bu sürpriz tek bir oyunlu değil, tam üç oyunlu.

EPİC GAMES STORE ÜÇ OYUNU DAHA ÜCRETSİZ YAPTI

Epic Games Store Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet gibi üç dikkat çeken oyunun ücretsiz olduğunu duyurdu. Toplam değerleri 111 TL olan üç oyun, Epic Games Store'un kararıyla tamamen ücretsiz olacak. Oyuncular, Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet'ı ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanelerine ekleyebilecekler.

KİLLİNG FLOOR 2

Killing Floor 2

Killing Floor 2 kuşkusuz ücretsiz oyunların en dikkat çekeni. 2016 yapımı bu oyun, aslında bir zombi oyunu olsa da birçok popüler oyunda olduğu gibi 6'lı veya 12'lı takımlarla zombilere karşı mücadele etmenize imkan veriyor.

THE ESCAPİSTS 2

The Escapists 2

The Escapists 2 ise ünlü TV dizisi Prison Break ile oldukça benzer bir hikayeye sahip. Oyunda dünyanın en tehlikeli ve en zorlu hapishanelerinden kaçmaya çalışıyorsunuz.

LİFELESS PLANET

Lifeless Planet

Son olarak Lifeless Planet'ten bahsedelim. Lifeless Planet ise bir bilim kurgu oyunu. Bu oyunda Dünya'dan çok uzakta bulunan bir kasabada astronot olarak çeşitli maceralar yaşıyorsunuz.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Store'un üç ücretsiz oyununu da 16 Temmuz 18:00'a kadar Epic Games üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve Epic Games Launcher aracılığıyla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Epic Games Store önümüzdeki hafta ise Torchlight II oyununu ücretsiz olarak vereceğini duyurmuş durumda.

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