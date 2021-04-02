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Epic Games ücretsiz oyunları: 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea ücretsiz oldu!

02.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epic Games ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu ise 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea oldu. Tales of the Neon Sea, fütüristik çizgilere sahip bir oyun olarak öne çıkıyor.

Epic Games ücretsiz oyunları: 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea ücretsiz oldu!

Epic Games ücretsiz oyunlar kampanyası kapsamında pek çok oyun ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Steam'in en büyük rakiplerinden biri olan oyun mağazası Epic Games Store, bu kapsamda GTA V: Premium Edition gibi AAA bir oyunu ücretsiz yaptı. Mağaza GTA V: Premium Edition ile de sınırlı kalmadı ve her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam etti. Mağaza, her zaman olduğu gibi bu haftanın ücretsiz oyununu da açıkladı.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU: TALES OF THE NEON SEA

Ücretsiz oyun olarak bu hafta Tales of the Neon Sea oyunu karşımıza çıktı. Epic Games Store'daki fiyatı 28 TL olan oyun, bu hafta itibarıyla ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Palm Pioneer tarafından geliştirilen ve Thermite Games tarafından yayınlanan Tales of the Neon Sea, macera, bulmaca ve soruşturma gibi etiketlere sahip. Oyunun açıklamasında ise ''Burada insanlar ve robotlar, artan gerilim ve karşılıklı güvensizlik ile mücadele ediyor. Ve gangster kediler besin zincirinin zirvesine çıkma planları kuruyor.'' ifadesi geçiyor.

TALES OF THE NEON SEA İÇİN NE KADARLIK BİR SÜRE VAR?

Tales of the Neon Sea, 8 Nisan saat 18:00'a kadar indirilebilecek. Epic Games Store oyuncuları, bu tarihe kadar oyunu kütüphanelerine eklediklerinde ise oyun sonsuza dek onların olacak.

Tales of the Neon Sea

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TALES OF THE NEON SEA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13 GHz veya üstü
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Ekran Kartı: GeForce GT 730 veya Radeon HD 4830

Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2300 veya üstü
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games

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