Epic Games ücretsiz oyunları: 28 TL değerindeki Tales of the Neon Sea ücretsiz oldu!

Epic Games ücretsiz oyunlar kampanyası kapsamında pek çok oyun ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Steam'in en büyük rakiplerinden biri olan oyun mağazası Epic Games Store, bu kapsamda GTA V: Premium Edition gibi AAA bir oyunu ücretsiz yaptı. Mağaza GTA V: Premium Edition ile de sınırlı kalmadı ve her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam etti. Mağaza, her zaman olduğu gibi bu haftanın ücretsiz oyununu da açıkladı.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU: TALES OF THE NEON SEA

Ücretsiz oyun olarak bu hafta Tales of the Neon Sea oyunu karşımıza çıktı. Epic Games Store'daki fiyatı 28 TL olan oyun, bu hafta itibarıyla ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Palm Pioneer tarafından geliştirilen ve Thermite Games tarafından yayınlanan Tales of the Neon Sea, macera, bulmaca ve soruşturma gibi etiketlere sahip. Oyunun açıklamasında ise ''Burada insanlar ve robotlar, artan gerilim ve karşılıklı güvensizlik ile mücadele ediyor. Ve gangster kediler besin zincirinin zirvesine çıkma planları kuruyor.'' ifadesi geçiyor.

TALES OF THE NEON SEA İÇİN NE KADARLIK BİR SÜRE VAR?

Tales of the Neon Sea, 8 Nisan saat 18:00'a kadar indirilebilecek. Epic Games Store oyuncuları, bu tarihe kadar oyunu kütüphanelerine eklediklerinde ise oyun sonsuza dek onların olacak.