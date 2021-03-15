GeForce Now Türkiye'de kullanıma sunuldu! GeForce Now by Game+'ın fiyatı ne kadar?

Turkcell GamePlus iş birliği ile Türkiye'ye gelen, Nvidia'nın bulut oyun servisi GeForce Now, basit olarak anlatmak gerekirse, yüksek donanımlara gerek kalmaksızın internet üzerinden yüksek çözünürlükte oyunlar oynamanızı mümkün kılıyor. Yurt dışında bir süredir hizmet veren GeForce Now, 1 aylık beta sürecinin bitmesiyle birlikte artık Türkiye'deki oyuncuların kullanımına açıldı.
Takvimlerin 15 Mart'ı göstermesiyle birlikte GeForce Now by Game+ olarak adlandırılan hizmet, beta sürecinden çıktı ve Türkiye'deki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Oyuncular, BASIC, PREMIUM ve Lansmana özel 3 aylık PREMIUM paketten birini seçebiliyor ve Steam, Epic Games Store ve Uplay kütüphanesindeki oyunları oynayabiliyor. Paket satın alımı ise ön Kayıt bekleme listesindeki sıranıza göre farklılık gösterebiliyor.
GeForce Now fiyatları da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre Basic paket tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. Ancak Basic paket için bazı detaylar da söz konusu. Zira Basic paket, standart erişim, 1 saatlik oturum süresi ve yoğun saatlerde oyuncuların kuyrukta beklemesine neden olabilecek sınırlı kapasite ile geliyor.
Daha fazla avantaja sahip Premium paketin fiyatı ise aylık 74,90 TL. Ücrete tabi olan Premium paket, oyunculara öncelikli erişim, uzatılmış oturum süresi, RTX teknolojisi ve beklemeden oynama özelliği sunuyor. Lansmana özel olarak sunulan 3 aylık premium paket ise 149,70 TL'den satılıyor.