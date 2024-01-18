Epsom tuzu nedir? Epsom tuzunun faydaları nelerdir, ne işe yarar?

Sağlık sorunları ihmal edilmemesi gereken, belirtiler görülmesi hâlinde vakit kaybetmeden alanında uzman bir doktora danışılması önemli olan durumlardır. Bu tür durumlarda kulaktan dolma bilgiler ile bilinçsizce uygulamalar yapmak, ilaçlar ya da doğal olsa da bazı ürünler kullanmak son derece tehlikeli olabilir. Yapılan bilinçsiz müdahaleler sonucunda geri dönülemeyecek hasarlar gerçekleşebilir.

Çeşitli rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde kullanılan hatta doktorların da onayladığı bazı doğal ürünler vardır. Ancak doktor tavsiyesi ya da onayı olmadan kullanılmamalıdır. Son günlerde en çok konuşulan epsom tuzu da faydaları olduğu kadar bazı durumlarda zararı da dokunabilecek bir tür tedavi yöntemidir.

Epsom tuzu nedir?

Magnezyum sülfat olan epsom, adını İngiltere’de bulunan bir yerleşim yerinde almış olan bir üründür. Çok eskiden beri kullanılan ve epson tuzu olarak bilinen bu bileşen, günümüzde yeniden gündeme gelmiş, bir tür tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. "İngiliz tuzu" adı ile de bilinen epsom tuzunun bilinen birçok faydası vardır.

Ancak bilinçli kullanılması ve iyi geldiği bilinen rahatsızlıkların belirtileri görüldüğünde öncelikli olarak bir doktora danışılması son derece önemlidir. Aksi takdirde yararlı olarak bilinen epsom tuzu geri dönülmez sağlık sorunlarına da sebebiyet verebilir.

Epsom tuzu faydaları nelerdir?

Acımsı tadı ile bilinen epsom tuzunun faydaları çeşitlilik gösterir ve kullanım alanı geniştir. Epsom tuzu faydalarından ve etkilerinden bazıları şunlardır:

Ağrı kesici

Bağırsak çalıştırıcı

Uyku sorunlarını giderici

Stresi ve kaygıyı azaltıcı

Ayak kokusu sorunlarına çözüm

Saçlar için besleyici

Damar tıkanıklığı problemini giderici

Kabızlık giderici

Epsom tuzu ne işe yarar?

Epsom tuzu kükürt, oksijen ve magnezyumdan oluşan bir bileşimdir. Kimyasal bir yapısı vardır ve bu nedenle türlü hastalıkların tedavisi için de kullanılabilir. Kaya tuzu ile karıştırılsa da epsom tuzu, kaya tuzundan çok farklı bir bileşendir. En büyük farkları ise kaya tuzunda sodyum varken epsom tuzunda sodyum yerine magnezyum vardır.

Bir bileşen olan epsom tuzu baş ağrılarına, bağırsak sorunlarına, uyku sorunlarına, kaygı ve stres hâline, ayak kokusu gibi sorunlara iyi gelir. Ayaktaki ölü deriyi atmaya yardımcı olan epson tuzu bu sayede ayak kokusunu da giderebilir.

Epsom tuzu neye iyi gelir?

Saçları besleyen epsom tuzu, içerdiği magnezyum sayesinde saçlara ihtiyacı olan gücü ve sağlığı verir. Bu sayede soluk ve yıpranmış saçlara iyi gelen epsom tuzu baş ağrılarına, ayak kokularına, sindirim sorunlarına da iyi gelmektedir.

Alternatif bir tedavi yöntemi olarak dünya genelinde kabul görmüş olsa da epsom tuzu, herhangi bir risk olasılığına karşılık mutlaka doktora danışılmalı ve doktorun onayına göre kullanılmalıdır. Eğer bilinçsiz bir şekilde kullanılırsa çeşitli yan etkiler görülebilir ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Epsom tuzu zararları nelerdir?

Birçok ürün gibi epsom tuzu da fazla ya da yanlış kullanıldığında, alerjik bünyelerde ya da düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerde bazı olumsuz semptomlara neden olabilir. Genel olarak yan etkisi bulunmasa da şu kişilerin epsom tuzu kullanmamaları ya da dikkatli kullanmaları, özellikle doktorlarından habersiz kullanmamaları önerilir:

Böbrek hastaları

Kalp hastaları

Alerjik hassasiyeti olan kişiler

Mide sorunları olan kişiler

Epsom tuzu nasıl kullanılır?

Stres giderici, kabızlığı önleyici ve daha birçok faydası bulunan epsom tuzu, küçük miktarlarda yeterli olabilen bir tedavi ürünüdür. İçerdiği mineraller sayesinde az miktar bir epsom tuzu yeterli olacaktır. Epsom tuzunun suda çözünmesi sağlanmalı ve içilmelidir. Eğer ayaklar için ayak kokusunu giderme özelliği ile kullanılacaksa bir çay bardağı epsom tuzu kullanılmalıdır. Bunun için:

Bir leğene ya da kovaya ayakları geçecek kadar, sıcağa yakın ılık su konur ve epsom tuzu eklenir.

Bir süre çözünmesini bekledikten sonra ayaklar bu çözeltiye koyulur.

Yaklaşık olarak 20 dakika boyunca ayakları bu suda tutmak ve bu kürü düzenli olarak uygulamak önemlidir.

Bu yöntem ile ayak kokusundan kurtulmak ve ayakları kirlerden tamamen arındırabilmek mümkün olabilecektir.





