HABER

Erbaş Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:22 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "İslam dininin mensupları olarak dünyada önemsediğimiz şey, farklı inançlar ve düşüncelerdeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamasını sağlamaktır. İslam, insanların birlikte barış içerisinde yaşamasını amaçlar"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın insanların barış içinde yaşamasını amaçladığını belirterek, "İslam dininin mensupları olarak dünyada önemsediğimiz şey, farklı inançlar ve düşüncelerdeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i makamında kabul etti.

Erbaş, kabulde yaptığı konuşmada, iki ülkenin dini kurumları arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, Küba'daki Müslümanlar için din hizmetleri ve din eğitimi alanında her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Doğru bilgilendirilmeyen insanların yanlış bilgiyle yanlış yollara sürüklenebileceğine dikkati çeken Ali Erbaş, "İslam'da aşırılık yok. Türkiye olarak her zaman aşırılıklardan uzak, orta yolu önceleyen bir din eğitimi ve İslam anlayışına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, haklının yanında olmanın, haksızlığın ve sömürünün karşısında durmanın İslam'ın emri olduğunu aktararak, "İslam dininin mensupları olarak dünyada önemsediğimiz şey, farklı inançlar ve düşüncelerdeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamasını sağlamaktır. İslam, insanların birlikte barış içerisinde yaşamasını amaçlar." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nunez ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ali Erbaş'a Küba'daki dini hayat ve dini kurumlarla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da yer aldı.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
THY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayındaTHY'nin engelleri aşarak zirveye ulaşanların hikayesini anlatan reklam filmi yayında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.