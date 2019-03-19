Erbaş Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın insanların barış içinde yaşamasını amaçladığını belirterek, "İslam dininin mensupları olarak dünyada önemsediğimiz şey, farklı inançlar ve düşüncelerdeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i makamında kabul etti.

Erbaş, kabulde yaptığı konuşmada, iki ülkenin dini kurumları arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, Küba'daki Müslümanlar için din hizmetleri ve din eğitimi alanında her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Doğru bilgilendirilmeyen insanların yanlış bilgiyle yanlış yollara sürüklenebileceğine dikkati çeken Ali Erbaş, "İslam'da aşırılık yok. Türkiye olarak her zaman aşırılıklardan uzak, orta yolu önceleyen bir din eğitimi ve İslam anlayışına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, haklının yanında olmanın, haksızlığın ve sömürünün karşısında durmanın İslam'ın emri olduğunu aktararak, "İslam dininin mensupları olarak dünyada önemsediğimiz şey, farklı inançlar ve düşüncelerdeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamasını sağlamaktır. İslam, insanların birlikte barış içerisinde yaşamasını amaçlar." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nunez ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ali Erbaş'a Küba'daki dini hayat ve dini kurumlarla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da yer aldı.

