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Erbil'deki yangında Türk firmalarına ait depolar zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Erbil'deki yangında Türk firmalarına ait depolar zarar gördü

ERBİL (AA) - Irak'ın en büyük alışveriş merkezi Family Mall'ün depo bölümünde çıkan yangında, iki Türk firmasına ait depoların da büyük zarar gördüğü belirtildi.

Türk firmalarına ait çok sayıda mağazanın da bulunduğu Erbil kentindeki Family Mall'ün depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında "İstanbul Home" ile "Arzum" adlı iki Türk şirketine ait 4 depo kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Home İstanbul Şirketi Genel Müdürü Serhat Erenç, yangında yapı marketi ürünlerinin bulunduğu 3 deponun kullanım dışı kaldığını ifade etti.

Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Erenç, soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü dile getirdi.

- "2-3 milyon dolar zarara uğradık"

Erenç, depolarda ciddi zarar oluştuğunu ifade ederek, "Depolarımızda bulunan beyaz eşya, mobilya, bahçe malzemeleri gibi çok sayıda ürünümüz yandı. 3 depomuzda yaklaşık 2-3 milyon dolar zarara uğradık." dedi.

Erbil'deki Family Mall'e ait depo bölümünde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Türk firmalarına ait çok sayıda mağazanın da bulunduğu Family Mall, Irak'ın en büyük alıveriş merkezi olarak biliniyor.

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alışveriş merkezi Arzum İstanbul Home yangın

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