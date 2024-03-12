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Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolu açılabilir mi? Bakan Tunç TBMM'yi işaret etti: "Daha zaman var"

12.03.2024 15:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu son seçimim" açıklamasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan Tunç, TBMM'yi işaret ederek Erdoğan için bir kez daha adaylık yolunun açılabileceğini ifade etti.

Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolu açılabilir mi? Bakan Tunç TBMM'yi işaret etti: "Daha zaman var"

ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkındaki sürece değinen Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığından cevap yazısı geldi, Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenilen belgeleri tamamladık" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu son seçimim" çıkışıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kuralını hatırlattı. TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır, daha zaman var" mesajını verdi.

Son olarak gündemdeki CHP'ye "para sayma" soruşturmasına değinen Tunç, "Savcılık bu paraların kaynağını soracak, inceleyecek" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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