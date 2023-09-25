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Erdoğan'a kalabalık heyet de eşlik ediyor! Aliyev'in daveti sonrası Nahçıvan'a vardı: Liderlerin gündeminde kritik konular var

25.09.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabağ'daki operasyonun ardından yeni adımları dikkatle takip edilen Azerbaycan'da kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti.

Erdoğan'a kalabalık heyet de eşlik ediyor! Aliyev'in daveti sonrası Nahçıvan'a vardı: Liderlerin gündeminde kritik konular var

Günübirlik çalışma ziyareti için "TUR" uçağıyla Nahçıvan'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında İlham Aliyev tarafından karşılandı.

ERDOĞAN'I KALABALIK AZERBAYCAN HEYETİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a geldi.

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Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Aliyev'le aynı araçta geldi. İki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.

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LİDERLER BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Aliyev ile baş başa görüşecek Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Öte yandan iki liderin Zengezur Koridoru'nu masaya yatırması ve konuyla ilgili mesajlar vermesi de bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev

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